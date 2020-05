En My Son (Fuente:VNA)

Quang Nam, Vietnam (VNA)- Tras cumplir el período de distanciamiento social por los efectos del COVID-19, la provincia centrovietnamita de Quang Nam reanudó las actividades en varios sitios turísticos y lanza una serie de programas preferenciales para promover la industria sin humo en la localidad.De acuerdo con Phan Ho, jefe del Administrativo del Santuario My Son, patrimonio cultural mundial, su entidad reducirá en 30 por ciento los precios de entrada a este lugar para los visitantes, y hasta la mitad para las delegaciones de la localidad, del 1 de junio al 1 de septiembre próximo.Los menores de 16 años se beneficiarán de boletos gratis para visitar My Son y recibirán un descuento de 10 por ciento para todas las compras de souvenirs dentro del complejo, reveló.En particular, destacó, las delegaciones de más de 10 personas tendrán oportunidad de tomar fotos con los guías y bailarines de la etnia Cham, así como disfrutar de actuaciones tradicionales de los artistas locales.Con anterioridad, expertos vietnamitas e indios restauraron varios conjuntos de torres con el propósito de atraer a más turistas al sitio, como parte de un proyecto de preservación de My Son por un valor total de 2,6 millones de dólares para el período 2015-2021.A partir de la reparación de las torres A, que cuentan con casi tres mil metros cuadrados y poseen grandes valores culturales, se espera brindar a los excursionistas las vistas más hermosas.Con 71 templos construidos a lo largo de nueve siglos y 31 estelas descubiertas, My Son constituye un ejemplo de la famosa cultura y arte Cham, por lo que fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1999./.