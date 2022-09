Tuyen Quang, Vietnam (VNA)- La provincia de Tuyen Quang es una tierra rica en tradiciones históricas y culturales, un "museo revolucionario" de Vietnam. Las minorías étnicas locales han creado matices culturales singulares con un tesoro de festivales únicos. Esos valores se están convirtiendo en motor del desarrollo del territorio.Durante la Revolución de Agosto de 1945, el Comité Central del Partido Comunista (PCV) y el tío Ho eligieron a Tuyen Quang como la Capital de la Zona liberada para dirigir la revolución de la nación.En la comuna de Tan Trao ocurrieron importantes eventos históricos que determinaron el destino del país, en especial, la victoria de la Revolución de Agosto en 1945, dando a luz a la República Democrática de Vietnam. Desde entonces, el país entró a una nueva era, la de la independencia nacional asociada al socialismo.En la guerra de resistencia contra los colonialistas franceses, Tuyen Quang se mantuvo como base de la revolución por decisión del tío Ho, el Comité Central del PCV, la Asamblea Nacional, el Gobierno, el Frente de la Patria y otros órganos centrales.Este lugar también fue sede de muchos eventos importantes como el II Congreso Nacional del PCV, el primer llevado a cabo en el país y el único realizado fuera de Hanói.Con una historia de casi 200 años desde su fundación, Tuyen Quang alberga a 22 grupos étnicos y posee rasgos culturales peculiares que crean sus propios matices y se convierten en patrimonios únicos de la tierra.La provincia cuenta con 546 sitios históricos, culturales y paisajísticos, incluidas 435 reliquias históricas revolucionarias. Junto con eso, sus hermosos paisajes naturales y los valores culturales tradicionales imbuidos de identidad de las etnias forjan el alma del territorio.En Tuyen Quang, los grupos étnicos Kinh, Tay y Cao Lan mantienen la costumbre de cultivo de arroz. Los H'Mong, Dao y Pa Then viven en zonas montañosas altas, donde crean un sistema de magníficos campos arroceros en terrazas.Mientras tanto, el pueblo Dao tiene un rico tesoro de conocimientos populares, especialmente remedios naturales. Cada etnia también expresa su identidad, alma y personalidad a través de sus trajes tradicionales, su cultura culinaria y su estilo de comer y beber.La vida espiritual de los grupos étnicos en Tuyen Quang es muy rica. A menudo allí, a principios de la primavera, se llevan a cabo festivales imbuidos de identidad nacional como el Festival Long Tong (que significa ir al campo de labranza) para rezar por una buena cosecha y el de moler arroz, entre otros. Estos eventos culturales están destinados a orar por un clima favorable, que todas las cosas florezcan, una cosecha abundante y felicidad para la gente.Se han restaurado algunas festividades como la procesión de la Diosa Madre en los templos Ha, Thuong y Y La, y en la casa comunal de Thac Cam.En los últimos años la provincia ha organizado el Festival Thanh Tuyen (Ciudadela de Tuyen), con motivo de la Fiesta de Medio Otoño, con espectaculares carnavales callejeros.Este festival es poseedor de un récord Guinness de Vietnam por tener la mayor cantidad de modelos de luces más grandes del Festival del Medio Otoño.Tuyen Quang también posee un tesoro de conocimiento popular único, acumulado a lo largo de muchas generaciones, con historias antiguas, poesía popular, cantos y bailes folclóricos, que reflejan la concepción del universo y la actitud ante la naturaleza, las personas y las cosas.Se trata de un elemento espiritual indispensable en las actividades diarias de los grupos étnicos; a menudo se lleva a cabo en días festivos y en eventos culturales de la comunidad.La Práctica Then de las minorías étnicas Tay, Nung y Thai fue proclamado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2020 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).El rito de la danza del fuego de la etnia Pa Then es una singular actividad religiosa que demuestra el coraje y la fuerza extraordinaria del hombre frente a la naturaleza incierta, para para pedir a los dioses y antepasados que bendigan a sus hijos con buena salud, un clima favorable, una buena cosecha, una vida pacífica y feliz.La provincia tiene más de 200 clubes de cantos folclóricos y de preservación de la cultura nacional, de los cuales 70 cultivan el canto Then con Dan Tinh (un tipo de monocordio típico, seis del canto Pao dung y 13 del canto Sinh ca, lo que contribuyen a promover los movimientos artísticos entre los pobladores y preservar las identidades culturales de los grupos étnicos.Muchos distritos de Tuyen Quang, tales como Lam Binh, Na Hang y Son Duong, han explotado las características culturales típicas de los grupos étnicos locales como trajes, cocina y canciones populares, para convertirlos en productos turísticos atractivos. En particular, Lam Binh ha desarrollado 26 sitios de alojamiento familiar, que atraen a más de 15 mil visitantes cada año.Según Chau Van Lam, miembro del Comité Central del PCV y secretario del Comité partidista de Tuyen Quang, los valores históricos y culturales imbuidos de identidad nacional, que se han conservado y transmitido de generación a generación, han creado una buena tradición cultural de los grupos étnicos locales. Esos son nobles valores espirituales y fuente de cohesión comunitaria.El Comité del Partido Comunista y la gente de Tuyen Quang seguirán cultivando las heroicas tradiciones históricas y la fuerza del bloque de gran unidad nacional para impulsar un desarrollo socioeconómico rápido y sostenible, convirtiendo así a Tuyen Quang en una provincia en desarrollo en la región montañosa del norte. VNA/Nhan Dan