Binh Thuan, Vietnam (VNA)- El Comité Popular de la provincia costera vietnamita de Binh Thuan urgió a las unidades y localidades a reforzar el control de los barcos pesqueros, con el fin de gestionar el grupo de barcos “tres no” (sin verificación, registro y licencia).En consecuencia, el Departamento local de Agricultura y Desarrollo Rural establecerá un equipo de inspección interdisciplinario para coordinarse con las autoridades a nivel de distrito y comuna en busca de inspeccionar los establecimientos que construyen barcos pesqueros en la provincia con el fin de sancionar los actos ilegales.También, las localidades deben fortalecer la gestión de los barcos pesqueros y de los pescadores de la zona para evitar los casos sin registros y la pesca ilegal Además, las fuerzas funcionales intensificarán la patrulla, la inspección y el control en el mar y en los puertos y muelles pesqueros, y áreas de fondeo para incentivar a los pescadores a cumplir con las regulaciones sobre registro y licencia de pesca, y sancionar a los barcos "tres no" que explotan ilegalmente productos del mar.Después de casi seis años de implementar soluciones para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), la provincia de Binh Thuan ha contribuido al esfuerzo nacional para levantar pronto la "tarjeta amarilla" de IUU impuesta por la Comisión Europea./.