Nghe An, Vietnam (VNA)- Con el propósito de unir manos con el país para lograr el levantamiento de la “Tarjeta Amarilla” por parte de la Comisión Europea (CE) aplicada al sector acuícola, la provincia ce ntrovietnamita de Nghe An instó a los departamentos y localidades a revisar la implementación de las labores al respecto.En tal sentido, el Departamento provincial de Agricultura y Desarrollo Rural exhortó a operar todo el día el sistema de supervisión de las embarcaciones pesqueras que faenan en el mar; y coordinar con el Comando Provincial de Guardia Fronteriza, Comités Populares de distritos costeros para verificar y manejar las embarcaciones pesqueras que cruzan la frontera en el mar y pierden conexión con el monitoreo de viaje.Mientras tanto, el Comando Provincial de Guardia Fronteriza debe controlar estrictamente los pesqueros y garantizar el cumplimiento de los requisitos.Además, las fuerzas de seguridad pública de la provincia se coordinan para detectar a tiempo los colectivos e individuos que actúan como intermediarios para la pesca ilegal.Dado los esfuerzos por la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada ( IUU ), Nghe An ha logrado cambios positivos en el campo, reflejados en la mejora de la conciencia de los pescadores sobre el tema y el perfeccionamiento de la estructura de gestión estatal acerca de los productos acuáticos./.