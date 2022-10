Ninh Thuan, Vietnam (VNA)- La provincia central de Ninh Thuan ha asumido la lucha contra la pesca ilegal como una tarea clave, aseveró la vicepresidenta del Comité Popular de la localidad Le Huyen.Recientemente, dijo, la provincia también emitió un plan para lanzar una campaña contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).En consecuencia, Ninh Thuan identificó ocho tareas principales y tres grupos de soluciones claves para la implementación: promover la propaganda y publicar las infracciones en aras de concientizar a los pescadores; prevenir la pesca ilegal en aguas extranjeras y elaborar una lista de buques pesqueros que aún no han instalado equipos de seguimiento.El Comité Popular provincial fortalecerá la gestión de los barcos pesqueros, actualizará la información en la base nacional de datos de pesca, otorgará licencias de pesca y emitirá certificados de inocuidad alimentaria.Al mismo tiempo, se centrará en fomentar el control de entrada y salida de embarcaciones pesqueras en los puertos y la trazabilidad de los productos del mar.Además, añadió, la provincia incrementará el patrullaje, inspección y control de las embarcaciones pesqueras que ingresan y salen de los muelles y manejará resueltamente los actos ilegales de pesca. /.