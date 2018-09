Kon Tum, Vietnam, 4 sep (VNA)- El ginseng Ngoc Linh, producto de alto valor de esta provincia altiplana vietnamita, y otras plantas medicinales locales, se muestran en 20 pabellones como parte de una exhibición que se inauguró hoy en esta localidad con la participación de empresas nacionales y surcoreanas.La muestra pretende divulgar los resultados y los avances del desarrollo de la medicina natural del país, en general, y de Kon Tum, en particular, y forma parte de las actividades encaminadas a implementar una directriz sobre esta rama del primer ministro, Nguyen Xuan Phuc, dada a conocer durante un seminario el año pasado en la provincia norteña de Lao Cai.Se trata de una ocasión para presentar a los vietnamitas y amigos extranjeros las plantas medicinales de la localidad, así como las potencialidades económicas y las particularidades culturales de Kon Tum.En la actualidad, esta provincia cuenta con más de 400 hectáreas de esta planta, uno de los forestales no madereros típicos con alto valor económico.El ginseng Ngoc Linh (Panax vietnamensis o ginseng vietnamita) fue hallado en 1973 en la homónima montaña situada en la frontera entre la provincia central de Kon Tum y su vecina de Quang Nam.Actualmente, el ginseng crudo se vende a un precio de mil 800 dólares por un kilogramo, sin embargo esas dos localidades solo pueden producir materiales farmacéuticos y bebidas energéticas debido a la escasez de inversión en las tecnologías de procesamiento.A ese producto se le atribuyen propiedades para mejorar la salud, prevenir enfermedades y el estrés, y ralentizar el envejecimiento.En junio del año pasado, el ginseng Ngoc Linh se incluyó en la lista de productos nacionales, lo que contribuye a la erradicación de la pobreza en las zonas apartadas de Nam Tra My en provincia de Quang Nam, así como a la protección de los bosques.En el Proyecto Nacional para el Desarrollo del ginseng Ngoc Linh se determina que para 2025 Vietnam será el segundo productor de esta planta después de Sudcorea con un rendimiento de 500 a mil toneladas al año.-VNA