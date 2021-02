El complejo paisajístico de Trang An, en Ninh Binh (Foto: VNA)

Ninh Binh, Vietnam (VNA)- El Departamento de Turismo de la provincia norvietnamita de Ninh Binh concede gran importancia a la transformación digital y aplicación de la tecnología de la información en el desarrollo de la industria sin humo.



Según los objetivos trazados, Ninh Binh proyecta convertir al turismo en un sector económico clave para 2030.



Actualmente, la localidad estableció un portal y aplicación móvil de viajes, a la par de digitalizar los datos de la industria del ocio y conectar las bases de datos con otros sectores, construir un almacén al respecto y proveer servicios de wifi de forma gratuita en sitios turísticos.



De ese modo, se espera acercar la imagen de Ninh Binh con sus ricos recursos naturales, culturales e históricos a los viajeros nacionales y foráneos, convirtiendo a la provincia en un polo turístico.



En 2021, Ninh Binh acogerá el Año Nacional del Turismo, con el objetivo de crear nuevos productos del renglón y mejorar la calidad de los existentes, según la demanda de los clientes.



Se trata también una oportunidad para que la provincia atraiga inversiones en el sistema de infraestructura y material técnico de la industria turística, además de mejorar la calidad de los recursos humanos y servicios.



Ninh Binh tiene una topografía muy diversa, con montañas, llanuras y zonas costeras llenas de matices, como si se tratara de un Vietnam en miniatura.



Con tres cuartas partes de la superficie cubierta por montañas, diverso terreno kárstico y abundantes especies de flora y fauna, Ninh Binh cuenta con muchos sitios turísticos con hermosos paisajes naturales como el complejo Tam Coc – Bich Dong, el Parque Nacional de Cuc Phuong, la Reserva Natural de Van Long, el parque de aves Thung Nham, y las zonas de aguas termales.



En particular, el complejo paisajístico de Trang An fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad en 2014, el primero de su tipo de Vietnam y el Sudeste Asiático.



No solo famosa por sus atractivos paisajes, esta provincia también posee valiosos patrimonios culturales e históricos, como la antigua capital de Hoa Lu, la catedral Phat Diem, las pagodas Bich Dong y Bai Dinh, entre otros destinos.



Ninh Binh es también la tierra ancestral de los cantos populares Xam y Cheo, a la par de poseer muchas aldeas de oficios tradicionales./.

VNA