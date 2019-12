El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, y las delegaciones de Laos y Camboya(Fuente: VNA)

Hanoi, 19 dic (VNA)- El premier de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, recibió hoy al viceprimer ministro y titular de Defensa Nacional de Camboya, Tea Banh, y al jefe de Defensa Nacional de Laos, Chansamone Channhalat.En las conversaciones, las cuales tuvieron lugar en Hanoi, el jefe del Gobierno agradeció las visitas de los dos ministros a Vietnam y su asistencia a la ceremonia conmemorativa por el aniversario 75 de la fundación del Ejército Popular de Vietnam (22 de diciembre).Vietnam, Laos y Camboya son países vecinos con líneas fronterizas compartidas, dijo Xuan Phuc, quien agregó que los tres también son miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).En el pasado, las relaciones trilaterales se han consolidado y desarrollado continuamente en diversos campos basados en el respeto por la independencia, la autosuficiencia, la soberanía, la integridad territorial, la igualdad y los beneficios mutuos de cada país, recordó.La implementación efectiva del programa de cooperación para el triángulo de desarrollo que une la altiplanicie occidental (Tay Nguyen) de Vietnam, el noreste de Camboya y el sureste de Laos ha ayudado a mejorar la vida de la población local y garantizar la estabilidad política, la seguridad y la defensa en los respectivos países, señaló.En el contexto de desarrollos complicados e impredecibles en la región y el mundo, los tres países se ven afectados por desafíos comunes como la delincuencia transfronteriza, el narcotráfico, la trata de personas, la emigración libre, el contrabando transnacional y, en particular, la destrucción de fuerzas hostiles, apuntó.Dado que las tres partes deberían mejorar la cooperación, especialmente en defensa y seguridad para mantener un ambiente pacífico y estable en cada país y en la región en general, sugirió el primer ministro de Vietnam.Tea Banh informó al jefe del Gobierno anfitrión sobre los buenos resultados de un simulacro de rescate conjunto en una zona fronteriza en las provincias de Long An, en Vietnam, y Svay Rieng, en Camboya.Mientras tanto, Chansamone Channhalat afirmó que Laos apoyará a Vietnam para cumplir importantes tareas externas en 2020, incluido el papel de Presidente de la ASEAN y miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para 2020-2021.No son eventos históricos de Vietnam, sino de los tres países indochinos, aseguró.Anunció que Laos organizará actividades a fines de este mes para conmemorar el aniversario 70 del tradicional día de los soldados y expertos voluntarios vietnamitas en Laos (30 de octubre) para expresarles un profundo agradecimiento.A su vez, Xuan Phuc agradeció a los ministerios de defensa de los tres países por apoyarse activamente en foros regionales e internacionales, especialmente en la Reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN (ADMM) y ADMM .Pidió a los ministros que transmitan sus saludos a los primeros ministros de Laos, Thongloun Sisoulith, y de Camboya, Hun Sen, así como a otros líderes gubernamentales de los dos países./.