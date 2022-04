Panorama de la cita (Foto: hanoimoi.com.vn)

Hanoi (VNA)- Una exposición de libros titulada “La inquebrante solidaridad Vietnam-Cuba y su trascendencia en los libros” se efectuó hoy en Hanoi, con motivo del 61 aniversario de la victoria cubana de Playa Girón (19 de abril de 1961).El evento contó con la presencia del jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vu Hai Ha; representantes de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam (VUFO), la Editorial de Política Nacional Su That (Verdad), la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba (AAVC) y otras entidades nacionales con relaciones con el país caribeño.También estuvieron presentes el embajador de Cuba en Vietnam, Orlando Hernández Guillén, los jefes de las representaciones diplomáticas en Hanoi de Venezuela, Josefina Pugh Moreno; y de México, Alejandro Negrín; y funcionarios, expertos y estudiantes cubanos en el país indochino.Al intervenir en la cita, Vu Hai Ha, también presidente de la AAVC, repasó el significado histórico del triunfo del pueblo cubano en Playa Girón hace más de seis décadas y afirmó que el éxito de la lucha tenaz y valiente de las fuerzas armadas revolucionarias del país caribeño, bajo la ingeniosa dirección del Comandante en jefe Fidel Castro , constituyó una premisa para la doctrina de guerra popular de la Revolución Cubana por la causa de construcción y defensa de la Patria y el socialismo en los años posteriores.Al reafirmar la solidaridad inalterable de Vietnam con la causa justa del Partido y el pueblo cubanos, así como su oposición al bloque contra la Isla, el alto funcionario declaró que Hanoi está dispuesto a acompañar a La Habana en la actualización del modelo económico-socialista, y compartir sus experiencias adquiridas durante más de 35 años del proceso de renovación.Hai Ha también expresó su esperanza de que a través del encuentro, los vietnamitas, especialmente la generación joven, comprendan mejor a sus hermanos del otro lado del hemisferio, contribuyendo así a cultivar y desarrollar aún más los nexos fieles entre ambas naciones.Por la parte cubana, el embajador Orlando Hernández Guillén dijo que la Victoria de Girón fue un acontecimiento importante en la historia de la Revolución Cubana, que demuestra la unidad, independencia y soberanía nacional del pueblo cubano.El diplomático también subrayó los lazos Vietnam – Cuba como un brillante ejemplo para la comunidad internacional sobre la solidaridad y ayuda mutua en el camino de desarrollo socioeconómico.A su vez, Pham Minh Tuan, director y editor en jefe de la Editorial Política Nacional Su That, resaltó que a lo largo de los años, su entidad publicó muchos libros sobre Fidel Castro, la amistad entre Hanoi y La Habana, la construcción partidista y el desarrollo socioeconómico en los dos países en idioma vietnamita, así como sobre la política, la economía, la cultura, la sociedad, el país y la gente vietnamitas en inglés, español o bilingüe.En ese sentido, confió que la exposición contribuirá a promover la amistad tradicional bilateral, cultivada por generaciones de líderes y el pueblo de los dos países durante muchos años, creando una base para ampliar la cooperación en actividades de edición y distribución de libros y de intercambio cultural con socios y amigos de Cuba en particular y los países latinoamericanos en general.La muestra exhibió cerca de 50 publicaciones sobre Cuba, los héroes de ese país hermano, la amistad bilateral, así como la cultura, el país, la gente y la política exterior de Vietnam en idiomas extranjeros, especialmente dos volúmenes del libro “Pasos firmes en el camino de Doi Moi” del secretario general del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong./.