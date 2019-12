Avión de Bamboo Airways (Fuente:VNA)

Hanoi, 21 dic (VNA)- La aerolínea vietnamita Bamboo Airways reprogramará sus vuelos hoy debido al impacto de un ejercicio militar en la ciudad de Vinh, cabecera de la provincia central de Nghe An.El transportista anunció que el vuelo QH1152 de Ciudad Ho Chi Minh a Vinh despegará a las 9:55 a.m., en lugar de a las 6:40 a.m., mientras el QH1761 de Vinh a Buon Ma Thuot de 9:30 a.m. a 20 minutos después del mediodía.La hora de salida para el vuelo QH1762 de Buon Ma Thuot a Vinh y el QH1153 de Vinh a Ciudad Ho Chi Minh se ajustará respectivamente a las 4:20 pm y 6:20 pm, en lugar de las 11:40 am y las 2:15 pm del mismo día.Además, los vuelos QH1142 y QH1143 de Ciudad Ho Chi Minh a Dong Hoi e inversa despegarán a las 7:20 pm y 9:30 pm, respectivamente, en lugar de las 5:55 pm y las 8:10 pm como se planeó inicialmente./.