En el evento (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- La Junta para la Aspiración del Pueblo del Comité Permanente de la Asamblea Nacional (AN) celebró hoy aquí una ceremonia para conmemorar el XX aniversario de su fundación (17 de marzo) y recibir la Orden de Trabajo de Segunda Clase, con la presencia del presidente del Parlamento, Vuong Dinh Hue Al intervenir en el evento, su jefe, Duong Thanh Binh, destacó que las labores de aspiración de la gente han contribuido a fortalecer la confianza de los votantes y el público en el Partido y el Estado, sirviendo como un canal importante para que los electores de todo el país transmitan sus aspiraciones a la AN, el Gobierno y las agencias judiciales, y un puente para construir buenas relaciones entre la AN y los votantes y los pobladores.El vicepresidente permanente de la AN, Tran Thanh Man, afirmó la atención especial del Partido y el Estado al trabajo de aspiración de la gente. Pidió a la Junta colaborar estrechamente con el Gobierno y sus órganos, y el Frente de la Patria de Vietnam para cumplir las tareas asignadas y enviar informes mensuales sobre temas emergentes, complejos y prolongados a las agencias competentes.Se le asignó continuar mejorando la calidad de sus informes, así como revisar y monitorear efectivamente la resolución de quejas y denuncias.La Junta también tiene la tarea de trabajar en estrecha colaboración con las agencias involucradas para diseñar un proyecto sobre continuar reformando y mejorando la calidad y efectividad de este trabajo.Además, Thanh Man instó a los líderes y funcionarios de la junta a actualizar y actualizar regularmente las regulaciones del Partido y del Estado, especialmente las de interés público./.