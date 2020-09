Hanoi (VNA)- La presidenta del Parlamento de Vietnam y también titular de la LXI Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (AIPA 41), Nguyen Thi Kim Ngan, presidió hoy una rueda de prensa para informar sobre los resultados de la magna cita del mecanismo regional.

La presidenta del Parlamento de Vietnam y también titular de la (AIPA 41), Nguyen Thi Kim Ngan (Fuente: VNA)

Según la titular, la AIPA 41 concluyó exitosamente tras tres jornadas de desarrollo y cumplió la agenda trazada.La organización en forma virtual de la AIPA 41 por primera vez en sus 43 años de historia, en el contexto de la compleja evolución del COVID-19, evidencia la determinación y los esfuerzos tanto del Parlamento del país anfitrión como de los órganos legislativos miembros de AIPA por superar las dificultades, consolidar la solidaridad y la cooperación sobre el espíritu “cohesivo y adaptativo”.Según Kim Ngan, pese a que efectuó en línea, AIPA 41 atrajo la participación de representantes de 30 Parlamentos miembros y organizaciones internacionales, así como alrededor de 400 delegados, incluidos 230 diputados.En especial, la edición del presente año contó con la asistencia de 11 líderes parlamentarios, que incluyeron titulares de las Cámaras Alta y de Representantes de Tailandia, y 14 vicetitulares de los órganos legislativos de los 10 países miembros de la ASEAN, además de la participación de 11 países observadores.El asesor del secretario general de las Naciones Unidas, y los secretarios generales de la Unión Parlamentaria Mundial y de AIPA, el secretario general adjunto de la ASEAN, el Secretariado de AIPA y representantes de cuatro organizaciones socios de AIPA también intervinieron en la cita.La inauguración efectuada en el puente tendido por Hanoi contó con la participación de dirigentes partidistas y estatales de Vietnam. El secretario general del Partido Comunista y también presidente del país, Nguyen Phu Trong, emitió un mensaje dedicado a la AIPA 41, mientras que el primer ministro Nguyen Xuan Phuc también pronunció un discurso en la ocasión.La presidenta de la Asamblea General (AN) de Vietnam remarcó que en la presente edición, se celebró una reunión de la Comisión Política y se aprobaron seis resoluciones.Se refirió, además, al respaldo de los delegados a la iniciativa de Vietnam en torno a la celebración de la Reunión de Parlamentarios Jóvenes de AIPA, lo que se considera como un hito histórico en la formación de un mecanismo de conferencia para ese grupo de diputados.Kim Ngan destacó también el carácter adecuado a la realidad de los temas sometidos al debate, los contenidos varios, en especial las medidas destinadas a enfrentar el COVID-19 y recuperar la economía en el período pospandémico y la consolidación de la paz, la seguridad y la cooperación en el área.Varias delegaciones participantes se refirieron al asunto de la paz y seguridad en el Mar del Este, el cual, dijeron, debe resolverse con base en las leyes internacionales, en especial, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982) y la Declaración de las Partes sobre la Conducta en esas aguas (DOC), además de acordar impulsar pronto un Código al respecto (COC), remarcó.Añadió que las partes coincidieron en la necesidad de colocar a los pobladores en el centro de las acciones de la AIPA y centrarse en solventar los problemas provocados por la pandemia con el espíritu de “no dejar a nadie atrás”.Resaltó, en la ocasión, que la AIPA 41 aprobó 26 resoluciones y una declaración conjunta.Enfatizó que con el éxito de las actividades diplomáticas importantes de Vietnam en 2020, tales como el rol de presidente de la ASEAN y la AIPA, miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el éxito de la AIPA 41, contribuyen a elevar el prestigio del país en la arena internacional.Al responder a preguntas de reporteros sobre compromisos y planes concretos de los Parlamentos miembros en el respaldo a los gobiernos en la lucha antiepidémica y la recuperación económica en el período pos COVID-19 , Kim Ngan informó que todos los delegados destacaron el papel de los órganos legislativos en esa tarea.La AIPA 41 demuestra el alto respaldo a la implementación de las iniciativas de la ASEAN acerca del control de la pandemia; entre ellas el establecimiento del Fondo de Respuesta al mal, la adopción de políticas de educación, trabajo, mejoramiento de la sanidad pública y mitigación de los impactos del COVID-19 en los sectores más afectados como el transporte, turismo y ventas minoristas, entre otros.Los Parlamentos miembros acordaron también impulsar la economía digital, aprovechar las oportunidades brindadas por la Cuarta Revolución Industrial para superar las desventajas del cierre de la economía y las medidas de distanciamiento social durante el período de COVID-19.Alabó que se trazaron en la ocasión diferentes recomendaciones para los Parlamentos miembros relativas al perfeccionamiento del marco legal, en pos de favorecer las actividades comerciales, la adopción de políticas de inversión sostenibles y responsables, la garantía de la seguridad alimentaria y de las fuentes hídricas, y el estudio acerca de un nuevo marco legal en respuesta al COVID-19 y otras pandemias, así como el desarrollo de la práctica de la economía circular y el uso de energías renovables por el progreso sostenible.Por otra parte, informó que los delegados aplaudieron los esfuerzos de los marcos de cooperación regional, incluida la zona de Mekong; el impulso del desarrollo equitativo y sostenible en la Comunidad mediante la asociación del progreso subregional con el avance integral de la agrupación, en aras de cumplir la meta común de reducir la brecha de desarrollo entre los países miembros de la ASEAN.Todos esos son compromisos destinados a materializar el tema “Diplomacia parlamentaria por una Comunidad de ASEAN cohesiva y adaptativa”, acotó.Al aclarar las dudas sobre las iniciativas de Vietnam acerca de la celebración de la Conferencia no Oficial de Parlamentarios Jóvenes de la AIPA y también la respuesta a esa propuesta de los órganos legislativos integrantes, Kim Ngan subrayó que los países aplaudieron esa recomendación de Hanoi.Subrayó que esa iniciativa contribuye a evidenciar el papel histórico y los aportes de los jóvenes en general y de los parlamentarios jóvenes en particular al proceso de planificación de políticas de desarrollo de cada nación, así como su rol como un elemento importante que impulsa la incorporación de las nuevas generaciones a la construcción y el desarrollo de la Comunidad de la ASEAN.Agregó, además, que los órganos legislativos miembros seguirá debatieron sobre los trámites necesarios relativos para convertir la Conferencia de Parlamentarios Jóvenes en un mecanismo oficial en la cita magna de AIPA, que prevé ser aprobado en la AIPA 42 en Brunei.Con el reconocimiento de la iniciativa al respecto de Vietnam, a partir de ahora en cada edición de la Asamblea General de la AIPA se efectuará un foro que refleje la voz de los diputados jóvenes, que representan a casi 220 millones de jóvenes, equivalente a un tercio de la población de la ASEAN.A su vez, la vicepresidenta de la AN, Tong Thi Phong, también jefa de la delegación de Hanoi en la AIPA 41 , expresó su orgullo al ser la primera representante del Parlamento de Vietnam en recibir el premio de contribución excelente.Notificó que ese galardón evidencia no solo sus propios esfuerzos, sino también el empeño de la AN y todo el pueblo vietnamita en coadyuvar a la consolidación de la amistad, solidaridad, cooperación y confianza mutua, rumbo hacia la paz sostenible en la región y por la prosperidad de los países y pobladores en la Comunidad.Resaltó, por otro lado, la participación activa de la AN en las actividades de la AIPA durante los últimos 25 años y la organización exitosa por parte de Vietnam de tres ediciones de la Asamblea General de ese mecanismo regional, así como la propuesta de diferentes iniciativas valiosas destinadas a consolidar la organización de ese organismo./.