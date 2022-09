Can Tho, Vietnam (VNA)- Representantes de las Asociaciones de Turismo de Indonesia, Filipinas y Camboya realizaron recientemente un estudio sobre el turismo en la sureña ciudad vietnamita de Can Tho.Durante su estancia en esta ciudad sureña, los visitantes conocieron el ecoturismo y el turismo médico, recorrieron conocidos destinos del territorio como el muelle de Ninh Kieu y el área turística comunitaria de Con Son y disfrutaron de algunos servicios relacionados con el sector, según informó el periódico Nhan Dan.Al ser recibido por el vicepresidente del Comité Popular de Can Tho, los miembros de la delegación valoraron en alto grado el potencial turístico de la urbe, especialmente las modalidades de turismo médico, MICE (Reuniones, Incentivos, Convenciones y Exposiciones) y agroturismo.Valoraron que la infraestructura de la ciudad satisface las necesidades del mercado turístico del Sudeste Asiático, especialmente el aeropuerto internacional de Can Tho , desde donde se operan vuelos a otros centros turísticos en la región. También propusieron abrir vuelos directos desde la urbe a Indonesia, Filipinas y Camboya.Sugirieron que el gobierno local se enfoque en diversificar los productos turísticos e invertir en infraestructura de transporte ferroviario y aéreo y los recursos humanos turísticos para servir mejor a los visitantes extranjeros.A su vez, Thuc Hien informó que el gobierno municipal se ha enfocado en mejorar la infraestructura, atraer inversiones y desarrollar planes para atraer visitantes internacionales en actividades conectadas con las vecinas provincias de An Giang y Kien Giang.Dijo que encargará al Servicio Municipal de Cultura, Deportes y Turismo colaborar con las agencias relevantes y las asociaciones de turismo de los países sudesteasiáticos para desarrollar un proyecto de promoción y vinculación de los mercados turísticos internacionales.También solicitará al Ministerio de Transporte y a los órganos pertinentes la apertura de más vuelos internacionales para acelerar la recuperación del mercado turístico internacional./.