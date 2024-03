El panorama del encuentro (Fuente:VNA)

Quang Ngai, Vietnam (VNA) El Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia de Quang Ngai organizó hoy una ceremonia de conmemoración del 56º aniversario de la masacre de Son My, en la que 504 personas fueron masacradas (16 de marzo de 1968 - 16 de marzo de 2024).



Al intervenir en el evento, Huynh Thi Suong, subdirectora de la entidad, enfatizó que el acto no es sólo para recordar el momento doloroso, sino que se trata también de una oportunidad para que los habitantes de aquí conviertan el dolor en acción revolucionaria, haciendo todo lo posible en aras de lograr los objetivos socioeconómicos de la provincia, incluida Son My, zona de reliquias, ubicada en la comuna de Tinh Khe, ciudad de Quang Ngai.



Además, expresó su confianza en que con la tradición heroica e indomable en la lucha por la liberación nacional, los funcionarios y las personas de la comuna de Tinh Khe se esfuercen por superar el dolor y las dificultades, con vistas a construir una tierra cada día más rica y hermosa.

En el acontecimiento, los delegados y habitantes locales ofrecieron inciensos y flores para rendir homenaje a los fallecidos y visitaron la Casa de exposición de zona de reliquias Son My, donde se guardan imágenes, objetos y documentos sobre la mencionada masacre.

Hace 56 años (16 de marzo de 1968), en solo una mañana, 504 habitantes de Son My, cuya mayoría eran ancianos, mujeres y niños, fueron masacrados. Ese hecho no es el único incidente, sino constituye una de las evidencias de los crímenes cometidos por las tropas invasoras contra los residentes en Quang Ngai, en particular, y al pueblo de Vietnam, en general./.