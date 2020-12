Hanoi (VNA)- El viceprimer ministro de Vietnam, Truong Hoa Binh, recibió en Hanoi a una delegación de alto nivel de la Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur (NPA), encabezada por el comisionado general Kim Chang-yong, durante la cual valoró la cooperación entre esta entidad y el Ministerio de Seguridad Pública.

Propuso al NPA desplegar otros programas para ayudar a Vietnam y al MPS a mejorar la capacidad de respuesta contra todo tipo de delincuencia, en aras de garantizar así la seguridad de los ciudadanos, empresas y eventos políticos importantes de los dos países.El Gobierno vietnamita se compromete a proteger y apoyar a los ciudadanos sudcoreanos que viven y trabajan en el país, afirmó, al pedir al gobierno de Seúl y al NPA que brinden asistencia a los connacionales residentes en el territorio peninsular.Hoa Binh también subrayó el apoyo de Hanoi a la promoción de la colaboración bilateral en actividades contra el crimen, y urgió al MPS y NPA a reforzar el intercambio de información y experiencias en diferentes sectores, especialmente en la lucha contra los terroristas y delitos no tradicionales.Vietnam ha creado condiciones favorables para la entrada al país de los expertos y técnicos calificados de Corea del Sur, y pronto creará un mecanismo flexible para la cuarentena y pruebas de COVID-19 para los ingresados, enfatizó.En respuesta, Kim informó a su anfitrión sobre los resultados de sus conversaciones con el ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general To Lam, y la tercera Reunión Viceministerial sobre Cooperación Policial entre ambas partes.Expresó la esperanza de que Hanoi reforme aún más los procedimientos de inmigración para reducir el tiempo de procesamiento de los trámites, así como reanude los vuelos comerciales entre los dos países.Reiteró, además, su propuesta presentada en las conversaciones con To Lam sobre el reconocimiento mutuo del permiso de conducción de cada parte, en asistencia a los ciudadanos de ambas nacionalidades.Vietnam es un socio importante en la nueva Política hacia el Sur del Gobierno surcoreano, mientras que el estado de Asia Oriental es uno de los principales inversores, socios comerciales, proveedores de asistencia oficial para el desarrollo del país del Sudeste Asiático, así como su principal receptor de trabajadores migrantes./.