El ministro Mai Tien Dung, jefe de la Oficina del Gobierno (Fuente: VNA)

Hanoi, 06 ene (VNA)- El ministro Mai Tien Dung, jefe de la Oficina del Gobierno, pidió hoy simplificar los procedimientos para iniciar negocios y minimizar tiempos y costos para las empresas con el fin de mejorar los índices al respecto calificados por el Banco Mundial (BM).En una reunión con ministerios y ramas para buscar medidas destinadas a mejorar los índices de inicio de negocios y del acceso a la electricidad de Vietnam en el informe del grupo de investigación Doing Business del BM, Tien Dung informó que el país indochino ocupa la posición 70 entre las 190 economías clasificadas en el mencionado listado.La clasificación bajó un nivel respecto al año pasado, a pesar de un puntaje más alto de 69,8 puntos sobre 100, precisó.Según Tien Dung, en el informe, el BM marcó y clasificó a las economías en diez áreas, incluyendo iniciar un negocio, lidiar con permisos de construcción, obtener electricidad, registrar propiedades, obtener crédito, proteger a los inversores minoritarios, pagar impuestos, comerciar a través de las fronteras, hacer cumplir los contratos, resolver la insolvencia, emplear trabajadores y contratos con el gobierno.La contratación de trabajadores y la contratación con los conjuntos de indicadores del gobierno no están incluidas en la clasificación de este año en cuanto a la facilidad para hacer negocios, explicó.Se registraron mejorías significativas en factores como la obtención de crédito y en el pago de impuestos, lo que resultó en aumentos respectivos de 5 y 6,1 puntos en comparación con los resultados del año pasado, mientras que otras áreas presenciaron mejoras menores o se mantuvieron sin cambios, detalló.Señaló que en particular, el puntaje de Vietnam en la resolución de la insolvencia disminuyó en 0,1 puntos frente al ranking de 2019.El ministro anunció que el Gobierno de Vietnam emitió recientemente la resolución 02 sobre las medidas destinadas a mejorar el entorno empresarial y fortalecer la competitividad nacional en 2020.Este año, Vietnam se esforzará por figurar entre los primeros 10 lugares en el índice de Facilidad para Hacer Negocios del Banco Mundial y entre los primeros cinco puestos en el Índice de Competitividad Global 4.0, dijo.También se fija la meta de situarse en el tercer o cuarto lugar en el Índice de Innovación del Banco Mundial, y del 10 al 15 en el gobierno electrónico, agregó.Tien Dung elogió la reforma en los ministerios, sin embargo, señaló deficiencias en la coordinación entre las carteras, particularmente en la conexión, la transformación a procedimientos electrónicos y el intercambio de datos.La representante del BM en Vietnam, Lan Anh, indicó que una de las recomendaciones de su entidad a Vietnam es la inclusión de los procedimientos en un solo portal de información./.