Hanoi (VNA)- Los medios de comunicación internacional predijeron un fuerte auge de la inversión extranjera directa (IED) en Vietnam en 2024, especialmente en los sectores de tecnología, energías renovables, atención médica, banca y bienes raíces.Las políticas favorables a los inversores, junto con la reducción de impuestos y los centros industriales emergentes en Hanoi y Ho Chi Minh, ayudan a convertir a Vietnam en un destino atractivo para los inversionistas extranjeros que buscan perspectivas de crecimiento sostenible a largo plazo.Según el sitio web Vietnam Briefing, el país indochino ha registrado una fuerte ola de IED en enero y febrero de 2024, alcanzando más de 4,29 mil millones de dólares para un aumento anual de 38,6%; mientras, el capital de IED desembolsado en los dos primeros meses del año ascendió a 2,8 mil millones de dólares, un crecimiento de 9,8% en relación con el mismo período de 2023.Hanoi, Quang Ninh, Thai Nguyen, Ba Ria - Vung Tau, Bac Ninh, Dong Nai, Bac Giang, Ciudad Ho Chi Minh, Hai Phong y Hung Yen son las principales ciudades y provincias receptoras de IED que representan el 81,7% de la cifra total en el primer bimestre de 2024.Mientras tanto, Singapur, Hong Kong (China), Japón y China se encuentran entre los principales emisores de IED entre los 48 países y territorios que invierten en Vietnam en los dos primeros meses del año.Los inversores han inyectado capitales en muchos sectores diferentes de la economía vietnamita, con la industria procesadora y manufacturera a la cabeza.Por su parte, la página electrónica Washington Examiner (Estados Unidos) publicó el artículo “Vietnam ‘ha sido una historia exitosa en materia de desarrollo’: Banco Mundial”, afirmando que las economías libres están decayendo en todo el mundo, pero Vietnam va en contra de la tendencia general.De acuerdo con la misma fuente, en las últimas décadas, los países con una escala económica similar a Vietnam no han logrado un fuerte aumento en el Índice de Libertad Económica.Según la bolsa bursátil estadounidense Nasdaq, la creciente economía de Vietnam no sólo trae beneficios a la población, sino que también brinda oportunidades rentables a los inversores en muchos campos, sobre todo la tecnología y textiles.El impulso del crecimiento económico de Vietnam también se ve apoyado por su capacidad para atraer IED, valoró.Vietnam cuenta con una fuerte transformación para crear el milagro de enriquecimiento. Se prevé que el número de millonarios vietnamitas aumentará de 19 mil 400 en la actualidad a 112 mil personas en 2027.El aumento exponencial de la riqueza no es simplemente un número, también representa la transformación económica de Vietnam hacia una nueva era de prosperidad./.