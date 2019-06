Los 28 miembros de la Junta Administrativa de la Sangha Budista de Hoa Hao. (Fuente: VNA)

An Giang, Vietnam (VNA)- El secta budista de Hoa Hao convocó su quinto congreso nacional para el mandato 2019-2024, del 4 al 5 de junio, en la pagoda de An Hoa, distrito de Phu Tan, provincia sureña de An Giang.El evento contó con 831 delegados que representaron a más de dos millones de dignatarios y seguidores budistas de Hoa Hao en todo el país.