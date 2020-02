Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El sector de la acuicultura de Vietnam está trabajando para implementar las recomendaciones de la Comisión Europea (CE), con el fin de eliminar su advertencia sobre la pesca ilegal , no declarada y no reglamentada (INDNR).La provincia costera central de Khanh Hoa, por ejemplo, ha obtenido ganancias gracias a las medidas tomadas para abordar la pesca INDNR, como la no infracción de aguas extranjeras y la clara trazabilidad de las materias primas que ayuda a impulsar los precios.El jefe del subsector provincial de pesca, Nguyen Trong Chanh, dijo que las recomendaciones de la CE son bienvenidas y que la provincia ha fortalecido las medidas para castigar a los pesqueros que violen las aguas extranjeras.La provincia ahora tiene 430 barcos equipados con GPS (sistema de posicionamiento global) y en los restantes se instalarán el equipo en el primer trimestre de este año.Mientras tanto, los propietarios de embarcaciones pesqueras en la provincia del Delta del Mekong de Soc Trang son informados de la importancia de los equipos de vigilancia.Hasta febrero, la provincia instaló equipos GPS en 189 embarcaciones. Las 106 restantes estarán equipadas con dispositivos de seguimiento y monitoreo a partir de abril.En octubre de 2017, la CE impulso una advertencia de "tarjeta amarilla" a Vietnam por la explotación ilegal de productos pesqueros, que ha afectado seriamente las exportaciones de ese rubro al mercado europeo.Para hacer frente a la situación, muchas empresas han tomado la iniciativa de verificar la trazabilidad.Por su parte, las autoridades del sector han estudiado cuidadosamente el marco legal para combatir la pesca INDNR con el asesoramiento de la CE para que se rescinda la tarjeta amarilla./.