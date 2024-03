Hanoi (VNA) – El sector de Inversión Extranjera Directa (IED) mantuvo su papel como pilar exportador de la economía de Vietnam con ingresos de 43,2 mil millones de dólares en los primeros dos meses de este año, un aumento del 14,7% y representando el 72,8% del valor total de las exportaciones del país.Las exportaciones de artículos como teléfonos, computadoras, maquinaria, equipos y prendas de vestir-textiles experimentaron un fuerte crecimiento, que oscila entre el 4,1% y el 33,9%, informó el periódico Dau tu (Inversiones).Por su parte, los productos electrónicos, prendas de vestir-textiles y calzado, entre otros, dieron impulso a la importación de materiales al servicio de la producción, que registró un alza interanual del 18%.En los dos meses del año, Vietnam registró un superávit comercial de 4,72 mil millones de dólares, y el sector de IED , incluido el petróleo crudo, registró un superávit comercial de 8,25 mil millones de dólares.En particular, Estados Unidos importó bienes por valor de 17,4 mil millones de dólares de la nación del Sudeste Asiático, un aumento interanual del 33,7%. Vietnam tuvo un superávit comercial de 15,2 mil millones de dólares con Estados Unidos, un 36,3% más que en el mismo período del año pasado.Casi la mayoría de los artículos adquiridos fueron suministrados por empresas de IED, entre ellos, computadoras, teléfonos, productos electrónicos y componentes, maquinaria, equipos y repuestos, prendas de vestir, textiles y calzado.Una vez plenamente aprovechado, el mercado estadounidense ofrecerá más de 100 mil millones de dólares en ingresos por exportaciones a Vietnam en 2025, dijo el consejero comercial y jefe de la Oficina Comercial de Vietnam en Estados Unidos, Do Ngoc Hung.Sin embargo, señaló que Estados Unidos ha establecido más barreras comerciales para proteger la producción nacional y aconsejó a las agencias de gestión, empresas y localidades vietnamitas que se mantengan informados sobre los cambios políticos y, en particular, las políticas en el país para tomar una respuesta oportuna.En enero y febrero, Vietnam también envió mercancías por valor de 7,7 mil millones de dólares a la Unión Europea (UE), un aumento interanual del 14,2%, y se espera que el incremento continúe en el futuro gracias al Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones (EVFTA).Después de que el acuerdo entró en vigor en agosto de 2020, el comercio bidireccional ha experimentado un crecimiento de dos dígitos, en comparación con un aumento del 5% al 7% en las exportaciones de Vietnam a la UE y del 3% al 5% en las importaciones en el lapso anterior./.