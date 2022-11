Hanoi (VNA)- La selección nacional de baloncesto de Vietnam regresó por primera vez tras 60 años a la arena del Campeonato FIBA Asia con un impresionante desempeño en las clasificaciones, efectuadas del 10 al 14 de noviembre en Ulán Bator (Mongolia).Se trata de un torneo principal 5x5 del Campeonato FIBA Asia y Vietnam se encuentra en el grupo D con Malasia, Mongolia, Tahití y Tailandia, según informó el periódico Nhan Dan.Durante los últimos 10 años el baloncesto vietnamita ha logrado un considerable avance con resultados positivos en los XXX y XXXI Juegos del Sudeste Asiáticos (SEA Games).La primera victoria 84-41 ante Tahití el 10 de noviembre marcó el impresionante regreso de la selección vietnamita a la arena continental. Sin embargo, el equipo no pudo sobrepasar a los oponentes tailandés y mongol.Aunque no pudo avanzar en el campeonato, los jugadores del país indochino dejan una profunda huella en el corazón de los fanáticos al mostrar su determinación, jugar lo mejor posible y no rendirse ante fuertes oponentes de la región./.