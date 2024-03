Hanoi (VNA)- El Tribunal Popular de Hanoi condenó hoy a 15 acusados involucrados en el caso acontecido en el grupo Tan Hoang Minh por "fraude para apropiación indebida de bienes", según el Código Penal.El tribunal condenó a Do Anh Dung (presidente del Consejo Administrativo y director general de Tan Hoang Minh) a ocho años de prisión, y a su hijo, Do Hoang Viet (subdirector general de Tan Hoang Minh) a tres años de prisión.Otros 13 acusados recibieron penas de 24 a 30 meses de cárcel, o de 18 a 30 meses de sentencia suspendida.De junio de 2021 a marzo de 2022, Do Anh Dung, a través de Do Hoang Viet, ordenó y autorizó a los cómplices a utilizar las entidades jurídicas de tres empresas para emitir nueve paquetes de bonos corporativos, por un valor total de emisión de unos 406,8 millones de dólares, con el fin de movilizar fondos para Tan Hoang Minh.Para poder emitir esos bonos, los acusados cometieron numerosos actos fraudulentos, movilizando y apropiándose de un monto de más de 350,6 millones de dólares de seis mil 630 inversores. Esos fondos se utilizaron para muchos propósitos diferentes, pero no para los negocios según los registros de emisión de bonos.Dado que Do Anh Dung desempeñó el papel más importante en este caso, se debe imponer una sentencia más alta que la de los demás acusados./.