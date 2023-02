El supercrucero Spectrum of the Seas en el puerto de de Ba Ria-Vung Tau. (Foto: VNA)

El Comando de la Guardia Fronteriza del puerto de Ba Ria-Vung Tau, hizo trámites de inmigración para los visitantes a bordo del Spectrum of the Seas. (Foto: VNA)

Ba Ria-Vung Tau, Vietnam (VNA) El supercrucero Spectrum of the Seas, en su ruta de viaje por el Sudeste de Asia con tres mil 800 turistas internacionales a bordo, tiró anclas en el puerto vietnamita de Tan Cang-Cai Mep , de la provincia sureña de Ba Ria-Vung Tau.De acuerdo con la fuerza fronteriza local, la mayoría de los pasajeros provienen de Estados Unidos, Australia y Singapur. Además de los turistas, el barco lujoso cuenta con mil 577 tripulantes y servidores.Spectrum of the Seas está clasificado en la lista de los 10 mejores resorts de lujo del mundo en el mar y también es el crucero más grande atracado en Ba Ria-Vung Tau desde octubre de 2022 tras la reapertura local del puerto para recibir cruceros luego de un tiempo de suspensión por la pandemia de la COVID-19.Durante los dos días de 26-27 del mes presente, los excursionistas se sumaron a los recorridos por Ciudad Ho Chi Minh, My Tho de la provincia Tien Giang y Ba Ria-Vung Tau.Como parte de su agenda, en la noche del 27 de febrero (hora local), el supercrucero partirá del puerto de Tan Cang - Cai Mep para continuar su viaje hacia Tailandia./.