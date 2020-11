La delegación de la Dirección Nacional de Lucha contra el COVID-19 de Vietnam supervisa las labores preventivas del mal en la provincia de Long An (Fuente: VNA)

Long An, Vietnam, 23 nov (VNA)- Una delegación de la Dirección Nacional de Lucha contra el COVID-19 , encabezada por el viceprimer ministro Vu Duc Dam , realizó una visita a esta provincia sureña para inspeccionar las labores preventivas del mal.Al hablar en el encuentro con las autoridades locales, Duc Dam destacó altamente los esfuerzos del gobierno provincial en el combate contra la pandemia durante los últimos tiempos.Tras enfatizar que Long An comparte una línea fronteriza de casi 133 kilómetros con Camboya y referirse a la entrada ilegal en la provincia, subrayó la importancia de priorizar la lucha contra el COVID-19.Por otra parte, exhortó a los centros médicos y también educativos a empeñarse en seguir de cerca la evolución del mal, en pos de adoptar medidas preventivas oportunas.Durante la cita, el vicepresidente del Comité Popular local Nguyen Van Ut informó que la provincia no ha registrado ningún caso infectado del COVID-19 y ha sometido a la cuarentena a más de seis mil 500 casos, además, estableció 18 áreas de aislamiento, de ellos, dos se dedican principalmente al monitoreo de salud de las personas que ingresan al país del exterior./.