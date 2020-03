Pasajeros en el aeropuerto internacional de Noi Bai (Fuente: VNA)

Hanoi, 01 mar (VNA) - Los aeropuertos internacionales Noi Bai en Hanoi y Tan Son Nhat en Ciudad Ho Chi Minh suspenden a partir de hoy la recepción de vuelos que transportan pasajeros desde Corea del Sur debido a la complicada evolución de la enfermedad respiratoria aguda causada por el nuevo coronavirus (COVID-19).Según la Administración de Aviación Civil de Vietnam (AACV), en cambio, dichos vuelos aterrizarán en los aeropuertos internacionales de Van Don, en la provincia norvietnamita de Quang Ninh, y Can Tho, en la homónima localidad sureña.Los vuelos que transportan mercancías desde Corea del Sur aún podrían aterrizar en los aeropuertos de Noi Bai y Tan Son Nhat según lo programado.Anteriormente, el Ministerio de Transporte había ordenado a la AACV que dirija a las aerolíneas que desvíen los vuelos de las zonas epidémicas en Corea del Sur para aterrizar en los aeropuertos de Van Don, Phu Cat y Can Tho.Las aerolíneas son responsables de notificar a todos los pasajeros que viajan de Corea del Sur a Vietnam para completar el formulario de declaración de salud.De acuerdo con la AACV, el número de pasajeros desde Corea del Sur a Vietnam ha aumentado en los últimos días con miles de personas cada día.El 28 de febrero, emitió un aviso urgente a las aerolíneas nacionales y extranjeras que operan vuelos hacia/ desde Vietnam, la Corporación del Aeropuerto de Vietnam, el Aeropuerto Internacional Van Don, las autoridades aeroportuarias del norte, centro y sur sobre la suspensión de la exención de visa para los ciudadanos sudcoreanos.Hasta la actualidad, Vietnam ha confirmado 16 pacientes con COVID-19 y todos se recuperaron completamente. El país no ha registrado ningún caso nuevo desde el 13 de febrero./.