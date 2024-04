Bangkok (VNA)- Es posible que las ventas de vehículos eléctricos (EV) en Tailandia no alcancen la estimación de 130 mil unidades este año, ya que es probable que los precios sigan cambiando, según Hyundai Mobility Tailandia.La guerra de precios es un obstáculo en el mercado de vehículos eléctricos, ya que provoca inestabilidad en los precios de los automóviles, lo que hace que los compradores duden, dijo Wallop Chalermvongsavej, director gerente de la filial del fabricante de automóviles surcoreano Hyundai.La guerra de precios en el mercado tailandés comenzó el año pasado cuando algunas empresas chinas redujeron los precios de los vehículos eléctricos para atraer clientes a medida que se intensificaba la competencia. Algunos fabricantes de automóviles chinos también deseaban liquidar existencias, por lo que redujeron los precios, dijo Wallop.Señaló que los precios inestables no son buenos para la industria de los vehículos eléctricos porque no reflejan la demanda real de los clientes.Hyundai, que comercializa sus vehículos eléctricos en la categoría premium, estimó anteriormente que se venderían hasta 130 mil vehículos eléctricos este año, pero ahora rebajó la proyección a 100 mil unidades, aún más que las 80 mil unidades registradas el año pasado.El rápido crecimiento del mercado tailandés de vehículos eléctricos se produjo tras los paquetes de incentivos gubernamentales para promover la producción y el consumo de vehículos eléctricos en el país.Wallop espera que las ventas de vehículos eléctricos de este año ganen una participación de mercado del 10 al 15% de las ventas nacionales en Tailandia, que todavía están dominadas por los automóviles con motor de combustión interna (ICE)./.