Mapa del epicentro del terremoto. (Foto: hanoimoi.vn)

Hanoi (VNA) – Un terremoto de magnitud 4 ,0 se registró en el distrito suburbano de My Duc en Hanoi esta mañana, informó el Instituto de Geofísica (IGP) de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam El terremoto ocurrió a las 8: 0 5:35 a.m. (hora local). Su epicentro se localizó a unos 16 kilómetros de profundidad, precisó el Centro de Información de Terremotos y Alerta de Tsunamis del IGP.El mismo día, se informaron otros dos de 3,2 y 3,7 en el distrito de Kon Plong, en la provincia de Kon Tum, en las tierras altas centrales, a las 3:54: a.m. y 5:57 a.m., respectivamente.Los terremotos se han producido continuamente en el distrito de Kon Plong desde 2021. El más fuerte, de 4,7, se registró el 23 de agosto de 2022.El director del IGP, Nguyen Xuan Anh, dijo que los datos muestran que la provincia de Kon Tum, incluido el distrito de Kon Plong, está situada sobre una pequeña falla sísmica, y los terremotos aquí a menudo tienen una magnitud de no más de 5,0.El IGP ha informado frecuentemente a las autoridades locales y a la población sobre las actividades sísmicas, dijo, señalando que, a pesar de la alta frecuencia, los sismos en esta área aún no han alcanzado un nivel que requiera alerta de riesgo de desastre.Los residentes locales no deben preocuparse, sino mantener la calma, cumplir con las instrucciones de las autoridades, reforzar sus casas y equiparse con conocimientos sobre respuesta a terremotos, añadió./.