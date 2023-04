Hanoi (VNA) El sitio de información de viajes de Canadá “The Travel” publicó un artículo que sugiere los destinos que los turistas no deben perderse al llegar a Vietnam, según informó la Voz de Vietnam (VOV).



Esta fuente enfatizó que es imposible ignorar la belleza extremadamente impresionante de la nación indochina, desde los campos en terrazas hasta las montañas de piedra caliza sobre la superficie de la bahía de Ha Long, la maravilla natural del mundo que se encuentra en la provincia norteña de Quang Ninh.

Además de la bahía de Ha Long y el icónico Puente Dorado en las colinas de Ba Na, situadas a las afueras de la ciudad central de Da Nang, The Travel sugirió que otros destinos que los visitantes no pueden perderse son el santuario de My Son y la ciudad antigua de Hoi An (Quang Nam), el complejo paisajístico de Trang An (Ninh Binh), los túneles de Cu Chi (Ciudad de Ho Chi Minh); el Parque Nacional Ba Be (Bac Kan); el delta del Mekong; la antigua capital de Hue, Hanói y la isla de Phu Quoc (Kien Giang)./.