Hanoi (VNA) - Todas las reclamaciones y actividades en el Mar del Este deben cumplir con el derecho internacional, particularmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ( UNCLOS ) de 1982, afirmó el portavoz adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nguyen Duc Thang.En respuesta a las preguntas de los periodistas en la conferencia de prensa ordinaria de la Cancillería vietnamita sobre los recientes enfrentamientos entre barcos chinos y filipinos cerca del Bai Co May (banco de arena Ayungin, conocido como Second Thomas Shoal en inglés), Nguyen Duc Thang subrayó que Vietnam ya ha hablado sobre este tema y está muy preocupado por las recientes tensiones en las aguas.Vietnam insta a todas las partes involucradas a ejercer la máxima moderación, implementar seriamente la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC), resolver las disputas por medios pacíficos y contribuir al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la cooperación en el Mar del Este , ratificó.El diplomático subrayó la importancia de respetar la soberanía, los derechos soberanos y la jurisdicción de los países de conformidad con la Convención, abstenerse de acciones que intensifiquen las tensiones y garantizar la libertad de navegación y sobrevuelo sin el uso o la amenaza de la fuerza.Al responder a las preguntas sobre las actividades de China y Filipinas en la zona de Sandycay, el portavoz adjunto reiteró que Vietnam tiene suficientes bases jurídicas y pruebas históricas que atestiguan su soberanía sobre Truong Sa (Spratly) de conformidad con el derecho internacional y también su soberanía, derechos y jurisdicción sobre zonas marítimas que se establecen de conformidad con la UNCLOS de 1982.El acto de permitir que individuos entren en entidades que pertenecen a la soberanía de Vietnam sin el permiso del país constituye una violación de la soberanía de Vietnam, lo que complica aún más la situación y va en contra del DOC y los esfuerzos actuales de las naciones en la negociación de un Código de Conducta en el Mar del Este ( COC ).Vietnam exige que todas las partes respeten su soberanía sobre Truong Sa, se abstengan de acciones que compliquen la situación, respeten el derecho internacional, implementen seriamente el DOC y contribuyan a mantener la paz y la estabilidad en las aguas, resaltó.Agregó que Vietnam reafirma su compromiso de trabajar con las partes involucradas en la resolución de disputas sobre soberanía territorial en el Mar del Este, incluido Truong Sa, a través de medios pacíficos./.