Turismo de Hoi An muestra signos de recuperación (Foto: VNA)

Quang Nam, Vietnam (VNA)- La ciudad antigua de Hoi An, de esta provincia centrovietnamita, recibe diariamente más de tres mil visitantes, lo que muestra una señal positiva para el turismo local después de un período sombrío debido a la propagación de la enfermedad respiratoria causada por el nuevo coronavirus COVID-19 ).La Oficina municipal de Cultura e Información precisó que la mayoría de los turistas proceden de Europa y América del Norte.Entre más de 10 mil viajeros que pasan la noche en Hoi An, el 90 por ciento son extranjeros, agregó la fuente.Nguyen Van Son, vicepresidente del Comité Popular municipal, afirmó que las autoridades locales orientaron a los establecimientos de alojamiento, las agencias de viajes y sitios turísticos a emplear las medidas preventivas contra la nueva cepa del coronavirus.Por su parte, el presidente del Comité Popular de Quang Nam, Le Tri Thanh, exhortó a los esfuerzos por garantizar la imagen de esta provincia, y particularmente, la de Hoi An, como destinos seguros y amigables.Hoi An, declarada en 1999 por la UNESCO como patrimonio cultural mundial, conserva casi mil 360 monumentos arquitectónicos, y goza de las características del arte tradicional del país indochino y de la convergencia entre las culturas orientales y occidentales.A través de los siglos, se conservan aún las costumbres, ritos, actividades culturales y religiosas, así como la gastronomía tradicional de este sitio. Hoi An también cuenta con un entorno natural saludable y pacífico, con pequeñas aldeas suburbanas dedicadas a la artesanía, como la carpintería y la cerámica.Esta urbe, que fue elegida por la revista Travel and Leisure como la ciudad más atractiva del mundo en 2019, es el primer sitio turístico en Vietnam honrado por Google Doodle./.