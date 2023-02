En Tailandia (Fuente:baodautu.vn)

Hanoi (VNA)- A pesar de diversas dificultades, el sector del turismo emisor de Vietnam está buscando nuevos paquetes de viajes para atraer a más excursionistas nacionales en 2023.En concreto, se establecieron varias uniones de empresas de viaje para desarrollar nuevos productos turísticos en África, Medio Oriente y el Sur de Asia, lo que prevé brindar un nuevo impulso al turismo emisor este año.Las agencias de viaje también han explotado destinos menos conocidos y nuevas rutas para atraer a más y más turistas.Según las agencias de viajes, el mercado emisor está volviendo a activarse después de que los países han reanudado gradualmente las actividades turísticas.Una serie de mercados internacionales claves como Europa, Japón, Corea del Sur, Bali (Indonesia) y Taiwán (China) están siendo explotados con éxito por unidades con un número creciente de visitantes.En agosto de 2022, casi 20 agencias de viaje en Hanoi operaron tours a Mongolia con un viaje de ocho días y siete noches. A finales de año, varias entidades de viaje cooperaron con unidades de Sri Lanka para establecer la alianza Let's go Sri Lanka.El director de la empresa de viaje de Pattours, Vu Giang Bien, dijo que las giras de su empresa a Sri Lanka en febrero se han reservado por completo.En tanto, Sors Travel Services celebró una reunión en Hanoi el 8 de febrero para conectar a 120 operadores emisores turísticos y discutir la explotación de destinos en Turquía, Marruecos, Dubái, Jordania, Israel, Georgia y Egipto.El director gerente de Sors Travel Services, Ulgen Yesil, dijo que el mercado de turismo emisor de Vietnam en nuevos destinos crecerá rápidamente en los próximos tiempos.Por su parte, el director de Trang An Travel, Nguyen Huu Cuong, comentó que su empresa volverá a operar una serie de viajes a Turquía, Marruecos, España y Egipto.De acuerdo con el presidente de la Asociación de Turismo de Vietnam, Vu The Binh, las empresas de viajes deben trabajar en estrecha colaboración con las embajadas, las agencias de gestión del turismo y los socios comerciales en otros países para realizar viajes seguros y de calidad./.