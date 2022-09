Transformación digital es solución para el desarrollo del turismo en el periodo post-pandémico (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) En la etapa pos-pandemia, la transformación digital se ha convertido en la “mano derecha” de la industria del turismo de Vietnam, como contribución a optimizar el funcionamiento del sistema de gestión en el campo y apoyar a las empresas a reducir los costos y aumentar la eficiencia y calidad para los clientes.



Por lo tanto, las unidades de administración en la rama y las empresas de viaje han acelerado la transformación digital en aras de adaptarse más rápido y ser más fuertes en la nueva normalidad.



De 2015 a 2019, en Vietnam, la búsqueda de informaciones turísticas en Internet registró un aumento de más de 32 veces y en promedio, cada mes hubo más de cinco millones de investigaciones sobre los productos en el sector por idioma vietnamita, según la Asociación de Turismo del país.



Sin embargo, la eficiencia de las actividades de transformación digital en las agencias vietnamitas de viajes en ese período aún fue tan baja, que no se correspondió con el potencial.



Porque hasta el 80 por ciento de la cuota de mercado de viajes online pertenece a los grupos extranjeros como Agoda.com, Booking.com, Traveloka.com y Expedia.com.

Turistas en la ciudad antigua de Hoi An (Fuente: VNA)

Para poder sobrevivir, avanzar y no sentirse abrumado en el “terreno local”, las empresas nacionales necesitan dominar la tecnología de la información, dijo Ngo Minh Duc, fundador de la plataforma Gotadi, especializada en el suministro de servicios turísticos en línea.



Especialmente, durante la etapa pos-COVID-19, la mayoría de los hábitos y la psicología del consumo de las personas han cambiado y se realizan principalmente mediante Internet, por lo que las agencias de viaje se ven obligadas a entrar en la feroz competencia en el ambiente digital.



Esto no es solo una tendencia, sino demuestra la eficiencia en los negocios porque en el contexto de que numerosos clientes cambian y buscan los servicios en línea, si el proveedor no se encamina hacia esa tendencia, entonces se queda fuera de la carrera, apuntó Vu The Binh, presidente de la Asociación de Turismo de Vietnam.



El período posterior a la epidemia deviene una fase llena de dificultades y desafíos, lo cual hace que muchas empresas luchen con la transformación digital a fin de optimizar costos, aumentar la eficiencia e intensificar el número de clientes.



Mientras tanto, los ministerios, ramas, agencias de gestión y localidades también han fortalecido la aplicación de las tecnologías en la implementación de los trámites de inmigración, divulgación, reserva de tours-habitación-transporte y ventas de boletos a través de los softwares o Internet.



Se trata de un avance impresionante de toda la industria sin humo en Vietnam, lo que ha marcado un camino de recuperación y desarrollo en la etapa pos-COVID-19 del país indochino./.