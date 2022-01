Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam Pham Binh Minh asignó a los ministerios y agencias concernientes continuar desplegando activamente un plan piloto de recepción de los visitantes internacionales de manera segura y eficaz.

La Oficina del Gobierno de Vietnam emitió recientemente el documento No. 61 / VPCP-KGVX para transmitir la dirección del Viceprimer Ministro sobre el mencionado plan.



En el texto, Binh Minh orientó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo a cooperar con otras carteras, agencias y Comités Populares de las provincias y ciudades en el estudio e implementación de los ajustes para ese programa, de conformidad con las regulaciones actuales y el espíritu de la Resolución No. 155 / NQ-CP del 8 de diciembre de 2021 del Gobierno y despacho oficial No. 10688 / BYT-MT del 16 de diciembre de 2021 del Ministerio de Salud sobre la prevención y control del COVID-19.



Por tal motivo, al ingresar a Vietnam los turistas internacionales necesitan tener un visado de acuerdo con las normas para garantizar el control de la seguridad y la pandemia.



Además, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo debe fortalecer la comunicación y promover el turismo de Vietnam en las plataformas digitales y aplicar las nuevas tecnologías en el campo.



Con anterioridad, el Gobierno urgió a la cartera a continuar tomando medidas para promover el turismo doméstico en asociación con la seguridad para la prevención y control de la epidemia, especialmente con motivo del Año Nuevo 2022 y el Tet (Nuevo Año Lunar)./.