Hanoi, 16 ene (VNA) – La participación de Vietnam en actividades multilaterales y la realización en este país de importantes foros regionales e internacionales durante 2018 evidenciaron el aporte del trabajo de relaciones exteriores al fomento del prestigio nacional, afirmó el viceprimer ministro y canciller Pham Binh Minh.

Pham Binh Minh, viceprimer ministro y canciller vietnamita, ofrece una entrevista a la prensa sobre los trabajos de relaciones exteriores en 2018 (Fuente: VNA)

En una entrevista concedida la víspera a la prensa, Binh Minh indicó que aunque la organización de los foros regionales e internacionales es trabajo usual, lo más importante es que estas actividades del carácter multilateral contaron con la participación de numerosos jefes del estado y líderes de organizaciones y grandes corporaciones transnacionales.

El también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam reiteró las conclusiones del secretario general y el presidente, Nguyen Phu Trong, en la Conferencia Diplomática Anual en agosto pasado, donde enfatizó que las actividades de las relaciones exteriores son éxitos destacados entre los logros nacionales en 2018



Refiriéndose a oportunidades y desafíos en la inversión y el comercio de Vietnam, el diplomático enfatizó que Hanoi participa activamente en las negociaciones y las ratificaciones de los tratados de libre comercio (TLC), al tiempo que precisó que el país dispone en la actualidad de 16 acuerdos de ese tipo tanto bilaterales como multilaterales.



Por otra parte, según refirió, la economía de Vietnam mantiene un ritmo de alto crecimiento en los últimos años, especialmente en 2018, con 7,08 por ciento, cifra récord durante la última década, y explicó que hay varios factores para el éxito socioeconómico, entre ellos, el intercambio de comercio y la inversión, que contribuyen notablemente a la economía nacional.



El valor del intercambio comercial de Vietnam en este momento equivalente casi el doble del producto interno bruto (PIB) del país, lo que significa que la economía vietnamita es bastante abierta en comparación con otras del mundo, de acuerdo con Binh Minh.



El 14 pasado entró en vigor el Acuerdo Global y Progresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP, por sus siglas en inglés) y, recordó, Vietnam fue el séptimo país, entre los 11 miembros, en ratificar este documento.



La decisión de Vietnam de participar en el CPTPP se basa en se trata de un TLC de nueva generación, que brindará oportunidades y desafíos para el país, dijo.



Se espera que con el CPTPP, el PIB de Vietnam registrara un crecimiento adicional de 1,3 por ciento, mientras que las exportaciones podrían aumentar un valor añadido de más de 4 por ciento y se crearía muchos empleos, pronosticó.



Sugirió a que las empresas vietnamitas intensifiquen la competitividad para aprovechar los beneficios de CPTPP, al igual que el Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea, que será firmado pronto.



Acerca de los preparativos de Vietnam como presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN) en 2020, Binh Minh dijo que no es la primera vez que Hanoi preside el bloque, y que ya se estableció el Comité Nacional para su preparación, presidido por el jefe de la cancillería vietnamita.



Con respecto a la candidatura de Vietnam como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Binh Minh manifestó que en el lapso 2008-2009, Vietnam ya ocupó esa posición y, después de 10 años, con las contribuciones de Vietnam a las actividades de la ONU, los países colocarán más confianza en Hanoi.



Las naciones de Asia-Pacífico también acordaron que Vietnam sea el único candidato de la región para la posición de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU durante el período 2020-2021.



El hecho de que Vietnam sea un candidato para el miembro del Consejo de Seguridad de la ONU ayudará al país a consolidar su posición en el ámbito internacional y a involucrarse más en la resolución de problemas mundiales, opinó.



Agregó que esto también mostrará que Vietnam no solo está promoviendo una economía dinámica, sino que es también políticamente un "miembro activo y responsable" de la comunidad internacional.



Al hablar sobre la participación de Vietnam en las operaciones del mantenimiento de la paz de la ONU, Binh Minh subrayó que estas labores demuestran que Hanoi es un miembro responsable de este bloque internacional y desea contribuir a la construcción de la paz en el mundo.-VNA