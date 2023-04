La bahía de Ha Long (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Las ciudades y provincias de Vietnam han lanzado varios programas y ofertas atractivas con el fin de atraer turistas durante las próximas vacaciones que duran del 29 de abril al 3 de mayo.

En la capital de Hanoi se destacan varios productos turísticos culturales, como los tours nocturnos en la Ciudadela Imperial de Thang Long, la prisión de Hoa Lo, el Museo de Literatura y las calles peatonales. Cabe mencionar también nuevos tours como turismo cultural y espiritual combinado con cuidado de la salud en el distrito de Soc Son, contemplación del algodonero rojo en el Museo Nacional de la Historia, visita a la capital antigua de los vietnamitas en Co Loa, viaje al patrimonio en la Ciudadela Imperial de Thang Long y la aldea antigua de Bat Trang, entre otros.

El festival de Co Loa (Fuente: VNA)

Por su parte, el sector turístico en Hai Phong también mejoró sus productos. Especialmente, el tour de comida se ha convertido en la tendencia más buscada en las redes sociales por los turistas nacionales e internacionales, mayormente los jóvenes. Al visitar esa ciudad portuaria, los turistas tienen oportunidad de participar en el Festival de Flores de Flamboyán 2023 que tendrá lugar del 12 al 14 de mayo. También podrán disfrutar del Festival de Cultura Folclórica de las Islas y del Mar de Vietnam durante dos días 28 y 29 de abril con una serie de programas científicos, deportivos y culturales.

Por su parte, la provincia de Quang Ninh planea explotar este año 38 nuevos productos turísticos, gracias a su ubicación favorable en términos de transporte y conexión interregional e internacional. Los turistas pueden participar en el "Paseo nocturno en crucero" en la bahía de Ha Long, o pasear en las calles peatonales de la ciudad. La reapertura de la montaña de Bai Tho también proporcionará las experimentaciones únicas, como la escalada, la exploración de los valores culturales e históricas, la vista espectacular de la bahía de Ha Long y la ciudad de Ha Long desde lo alto. Especialmente, no se debe perder el Carnaval Ha Long 2023 con varias novedades, prometiendo ser un destino llamativo y colorido.

En la ciudad costera de Da Nang, se realizará el programa “Temporada de turismo marítimo de Da Nang 2023” del 28 de abril al 3 de mayo con varias actividades atractivas en el Parque de Bien Dong, la península de Son Tra, las playas de My An, My Khe, T18, Nguyen Tat Thanh, entre otros.

El Año Nacional del Turismo 2023 se organiza en la provincia de Binh Thuan con el tema “Binh Thuan - Convergencia verde” y cuenta con más de 200 eventos, de los cuales 31 culturales, deportivos y turísticos únicos y atractivos . Con una costa hermosa, un paisaje natural rico y una cultura gastronómica diversa, se han invertido considerablemente en el turismo de resort, turismo de salud y deportes acuáticos.

Ninh Thuan también es un destino atractivo para los turistas nacionales e internacionales. Al llegar aquí, se puede explotar uno de los senderos costeros más bonitos de Vietnam que extiende de Binh Tien a Ca Na.

Este año, el Festival del Templo Hung se lleva a cabo del 20 al 29 de abril en la provincia de Phu Tho. Aquí, los turistas pueden experimentar las ceremonias religiosas y los productos turísticos típicos asociados con la cultura de la Tierra Ancestral.

En Ciudad Ho Chi Minh durante estos días festivos, los turistas podrán disfrutar de espectáculos de fuegos artificiales en la azotea del túnel Thu Thiem en el distrito Thu Duc y el Parque Cultural Dam Sen en el distrito 11, de 21:00 a 21:15 (hora local) el 30 de abril./.