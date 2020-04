Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Vietnam estableció un grupo de inspección interdisciplinario dirigido por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), con el fin de determinar la cantidad de arroz atascado en los puertos para elaborar un plan de exportación apropiado.

Descarga de arroz (Fuente: VNA)

El equipo, encabezado por el vicetitular del MIC Tran Quoc Khanh, incluye altos funcionarios de los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Finanzas y la Asociación de Alimentos de Vietnam.La misión del grupo es trabajar con las autoridades aduaneras y diversas agencias para determinar la cantidad real de arroz en los puertos. Luego, el equipo redactará un informe sobre la situación de las exportaciones de ese rubro en abril y recomendará medidas para regular las ventas en mayo, que presentarán al primer ministro, Nguyen Xuan Phuc.Se espera que el grupo de trabajo acometa esas tareas del 20 al 24 de abril, tras lo cual quedará disuelto.El establecimiento del equipo de inspección surgió después de que ocurrieran acontecimientos caóticos cuando el Departamento General de Aduanas comenzó a aceptar declaraciones en línea de los exportadores de arroz el 12 de abril, tras la aprobación emitida por el Gobierno para la reanudación de esa actividad, pero limitada a unas 400 mil toneladas en abril.Muchos exportadores de arroz quedaron decepcionados ya que se alcanzó la cuota de 400 mil toneladas en solo tres horas y muchas empresas, con envíos de grano atascados en los puertos, no pudieron presentar declaraciones.En los últimos días, el MIC ha recibido muchos documentos de los exportadores de arroz diciendo que la apertura del sistema de software de declaración de aduanas electrónicas no ha sido transparente ya que muchas compañías no recibieron la notificación previa.Algunas dijeron que no podían acceder al sistema debido a un error técnico, mientras otras informaron que presentaron con éxito formularios de declaración, pero estos desaparecieron en el sistema electrónico de aduanas./.