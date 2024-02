Interpretación de batintines de la etnia Muong durante el Festival. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) Con el motivo del Tet (Año Nuevo Lunar), durante los últimos días se continúan realizando vibrantes actividades con el motivo del Año Nuevo Lunar (Tet 2024) en todo Vietnam, según informó la Voz de Vietnam (VOV).



En la noche del octavo día del Tet, o el 17 de febrero, se inauguró en el distrito de Ly Nhan de la provincia norteña de Ha Nam el festival de distribución de alimentos de Santo Tran, en el templo Tran Thuong.



Se trató de un ritual tradicional para rogar por buenas cosechas y la paz en la sociedad, además de recordar a la gente la filosofía “Al beber agua, recuerda su manantial” de Tran Quoc Tuan, quien tuvo gran mérito en la lucha contra los invasores extranjeros para defender la Patria.



El mismo día, tuvo lugar en el distrito de Tan Lac, de la provincia norteña de Hoa Binh, un festival similar de la etnia Muong, marcando la singularidad cultural de esta comunidad.



Durante los tres días festivos, se realizaron numerosas actividades como ritos de veneración a los dioses de tierra y a patrones de las aldeas, además de la procesión de la Madre del Santo Tran quien, según la leyenda, enseñó a la gente local a cultivar dos cosechas al año.



Cabe destacar también una gala inaugural con la actuación de batintines de 500 artistas de la etnia Muong. Mientras tanto, la parte festiva del evento resaltó con el desfile de moda de dicho grupo étnico y el espacio cultural y gastronómico del mismo.



En 2022, el festival antes mencionado fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional. La festividad tiene como objetivo respetar a los dioses, recordar a aquellos que han contribuido a la tierra y establecer aldeas, además de orar por el desarrollo favorable de todas las cosas, buenas cosechas y una vida próspera y feliz.



En la provincia norteña de Ha Nam, el mismo día, 200 luchadores de 6 distritos, pueblos y ciudades participaron en el 27.º Torneo de Artes Marciales de Primavera. La competición de lucha que se celebra a principios de cada primavera es una belleza cultural para honrar el espíritu marcial de la nación.



También ayer, miles de personas aplaudieron las emocionantes regatas en la provincia central de Khanh Hoa. El festival incluyó dos competiciones principales: la competición de botes de flores y las regatas de botes. Esta es una actividad cultural tradicional que ayuda a mantener y promover la belleza de la civilización del arroz húmedo.



Del 17 al 20 de febrero, en el Museo y Biblioteca de la provincia altiplánica de Kon Tum, se lleva a cabo el programa “Experimentar la cultura tradicional del Año Nuevo Lunar del Dragón 2024”.



El evento tiene como finalidad presentar la identidad cultural y la artesanía tradicional de las minorías étnicas en Kon Tum, así como crear condiciones para que los artesanos de estas comunidades étnicas actúen, interactúen y tengan la oportunidad de acercar la cultura tradicional al público.



Entretanto, el 17 de febrero, la cabecera de Kinh Mon de la provincia norteña de Hai Duong) celebró el acto de apertura del Festival del Año Nuevo Lunar del Dragón 2024 en el templo Cao An Phu (distrito de An Sinh). El santuario está ubicado en el complejo especial de reliquias nacionales An Phu - Kinh Chu - Nham Duong, reconocido por el Primer Ministro en 2016 y catalogado como como Tesoro Nacional en 2017./.