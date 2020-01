Hanoi, 14 ene (VNA) - El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam pidió hoy a todos los oficiales que siguieran el ejemplo de valentía de tres policías fallecidos en el cumplimiento de su misión durante el incidente ocurrido en la comuna de Dong Tam, del distrito de My Duc, en las afueras de Hanoi.

El acto en honor a los oficiales fallecidos (Foto: VNA)

En el acto efectuado en esta capital, el viceministro de Seguridad Pública, teniente general Luong Tam Quang, dio información detallada sobre el caso.Dijo que la situación de seguridad en Dong Tam empeoró después de que la Inspección del Gobierno anunció los resultados de las inspecciones con respecto a la disputa de tierras en la comuna realizada por las agencias concernientes de la capital en julio de 2019.Varias personas se reunieron en un llamado "grupo de consenso" dirigido por Le Dinh Kinh y sus cómplices para protestar por esos resultados, pormenorizó.Detalló que a principios de noviembre de 2019, el Comité Popular del distrito de My Duc pagó compensaciones a 14 hogares que tenían tierras en la zona del aeropuerto de Mieu Mon.Esas familias acordaron mudarse fuera de ese área de tierra de defensa, pero los miembros del "grupo de consenso" impidieron que se trasladaran, a pesar de que esos sujetos no poseían tierras dentro de la mencionada zona, añadió.Cuando la Inspección del Gobierno sostuvo una reunión con los residentes locales para anunciar la conclusión de la revisión el 25 de noviembre de 2019, esas personas interceptaron para que los pobladores no asistieran al evento, causaron desorden en la sede del Comité Popular comunal y amenazaron a quienes hablaron en apoyo de esos resultados, precisó.Después del diálogo, ese grupo hizo planes para secuestrar a los funcionarios y provocar explosión en la sede del Comité Popular de Dong Tam para llamar la atención pública.Al detectar su intención, la policía de Hanoi preparó planes para garantizar la seguridad y el orden social, que fueron aprobados por el Comité Popular de Hanoi y el Ministerio de Seguridad Pública.El 31 de diciembre de 2019, el Ministerio de Defensa comenzó la construcción de muros de protección alrededor del aeropuerto Mieu Mon en tres comunas de los distritos de My Duc y Chuong My, sin embargo enfrentó la oposición de los extremistas en la aldea de Hoanh, comuna de Dong Tam.Ante situación, la policía de Hanoi coordinó con el Ministerio de Seguridad Pública para garantizar la seguridad en la sede del Comité Popular de Dong Tam y sus funcionarios, así como en otras áreas importantes.Según el viceministro, cuando los agentes de la fuerza de seguridad pública estaban estableciendo posiciones en la entrada de la aldea de Hoanh, alrededor de 20 elementos les atacaron con granadas, bombas de gasolina y otras armas.A pesar del llamamiento de la fuerza de seguridad pública, los atacantes continuaron con sus actos y luego se escondieron en las casas de Le Dinh Chuc, Le Dinh Hoi y Le Dinh Kinh, explicó.Durante el proceso de perseguir a esos individuos, tres oficiales: el primer coronel Nguyen Huy Thinh, el capitán Pham Cong Huy y el capitán Duong Duc Hoang Quan, cayeron en un hoyo detrás de casas de los mencionados sujetos, señaló.Los atacantes vertieron gasolina, arrojaron bombas de gasolina y prendieron fuego, matando a los oficiales, agregó.En tal situación, no había otra opción que abrir fuego, dijo el subtitular, y señaló que después de media hora, la fuerza de seguridad pública arrestó a más de 30 elementos y confiscó armas y explosivos en el lugar.Durante el proceso, Le Dinh Kinh murió y su hijo Le Dinh Chuc resultó herido, relató Tam Quang, y agregó que cuando la fuerza de seguridad entró en su casa, Dinh Kinh todavía sostenía una granada en la mano.Sobre la base de las pruebas recopiladas, la policía de Hanoi emitió una decisión el 13 de enero para iniciar el proceso legal contra 22 personas involucradas en el incidente por los cargos de asesinato, de actuar contra las fuerzas de seguridad y posesión ilegal de armas.Según Tam Quang, la evidencia mostró que algunas organizaciones y elementos hostiles guiaron al "grupo de consenso" para fabricar bombas de gasolina y otros armas.Algunas personas, que se autodenominaron representantes del pueblo de Dong Tam, recaudaron dinero para esos sujetos. La mitad del dinero recaudado fue para Le Dinh Kinh y los miembros de su familia.El viceministro reafirmó que el disturbio ocurrió cuando las fuerzas estaban haciendo su tarea de construir muros de protección alrededor del aeropuerto.Mientras tanto, el viceministro de Seguridad Pública, Le Quy Vuong, dijo que el fallecimiento de los tres policías es una gran pérdida para la fuerza de seguridad pública y sus familias.El Presidente del Estado firmó una decisión de otorgar la Orden de Mérito Militar de primera clase pos mortem a esos oficiales, mientras el Primer Ministro les confirió el certificado de mérito.