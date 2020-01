La viceprimer ministra de Camboya, Men Sam An, y el presidente del Consejo Popular de Long An, Pham Van Ranh (Foto: VNA)

Long An, Vietnam (VNA)- La viceprimera ministra de Camboya, Men Sam An, realizó una visita a las autoridades y pobladores de esta provincia survietnamita para felicitarles por el Tet Año Nuevo Lunar ) 2020.La subjefa del Gobierno camboyano expresó el deseo de que el gobierno, el comité partidista y los residentes locales alcancen nuevos logros y sigan desarrollando la solidaridad y la cooperación con las provincias del país vecino, por el desarrollo mutuo.Asimismo, manifestó su júbilo por los cambios de Long An, en especial en el mejoramiento de la infraestructura.Por otro lado, enfatizó que el desarrollo actual de Camboya se debe, una parte, al gran sacrificio de los combatientes voluntarios de Vietnam, incluidos los procedentes de Long An.En la ocasión, agradeció a Long An por su apoyo a las localidades camboyanas de Svay Rieng y Prey Veng en los sectores de educación, medicina, transferencia de ciencia y tecnología.A su vez, el presidente del Consejo Popular de Long An, Pham Van Ranh, abogó por que Svay Rieng, Prey Veng y la localidad vietnamita continúen impulsando los lazos en el comercio y servicios en áreas contiguas y aceleren la demarcación fronteriza en las áreas pendientes.Formuló votos por que el gobierno camboyano preste atención a los preparativos para poner en funcionamiento vías de comunicación en el paso internacional Binh Hiep, en Long An, a fin de favorecer el intercambio de los pobladores; y que respalde la repatriación y recuperación de los restos de los internacionalistas vietnamitas fallecidos en Camboya./.