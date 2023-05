Victoria histórica de Dien Bien Phu, una epopeya eterna (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) Hace 69 años, el 7 de mayo de 1954, el ejército y el pueblo vietnamitas ganaron la batalla estratégica de Dien Bien Phu, contribuyendo a poner fin a la guerra de resistencia contra los colonialistas franceses, y marcando un hito brillante en la historia de la lucha por la liberación nacional.



En el corazón del valle de Muong Thanh, la bandera “Decididos a combatir y vencer” del Ejército Popular de Vietnam ondeaba sobre en el techo del búnker del jefe de las fuerzas francesas, general De Castries, marcando la victoria de la batalla Dien Bien Phu.



Ese acontecimiento condujo a la firma de los Acuerdos de Ginebra (julio de 1954) para poner fin a la guerra en Vietnam, acabar la presencia del ejército francés en Indochina así como su dominio en la península, y restablecer la paz en esta zona.



Este hito también abrió un nuevo paso de desarrollo para la revolución de Vietnam, Laos y Camboya, haciendo una significativa contribución al movimiento de liberación nacional y marcando el comienzo del colapso de los imperios coloniales a escala mundial.



Ese triunfo fue el resultado combinado de factores. Además del sabio liderazgo del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y el Presidente Ho Chi Minh y la fuerza del ejército, el patriotismo es un factor extremadamente importante.



Los miles de años de historia de construcción y defensa nacional han demostrado que el patriotismo es la base de la independencia, la autodeterminación, el espíritu indomable, el alma, la inteligencia y la sabiduría de Vietnam.



A pesar de todas las dificultades y obstáculos encontrados en la implementación de la campaña, el ejército y el pueblo vietnamitas dieron rienda suelta a su patriotismo y sin miedo a los sacrificios en el campo de batalla.



La “historia dorada” de Dien Bien Phu, que "resonó en los cinco continentes e hizo temblar al mundo", no solo aplastó las ambiciones invasoras de los colonialistas franceses y la intervención estadounidense, sino también perduró en el tiempo y se transmitió de generación en generación.



Por lo tanto, el erudito y periodista Bernard B. Fall, profesor de la Universidad de Howard en Washington, escribió una vez: "Nos guste o no, esa guerra nos afectará durante muchas décadas".



En mayo de 2023, Vietnam marcó el 69 aniversario de la Victoria de Dien Bien Phu. Tras la reunificación nacional en 1975, el país ha superado innumerables desafíos, crisis y momentos difíciles. Dien Bien, una zona montañosa con sus escarpadas colinas y rodeada de bosques llenos de bombas, se ha transformado en una bulliciosa zona urbana. El sueño de "Dien Bien alzando el vuelo" poco a poco se va haciendo realidad.



69 años después de la histórica victoria de Dien Bien Phu, Vietnam está persiguiendo con determinación sus aspiraciones de garantizar el bienestar del pueblo y construir una nación poderosa y próspera. Sin embargo, esta es una tarea muy pesada y compleja con innumerables desafíos. La Resolución adoptada por el XIII Congreso Nacional del PCV ha definido la visión y orientación para el desarrollo del país: “En los próximos años, la coyuntura mundial e interna presentará condiciones tanto favorables como difíciles que plantean nuevos requerimientos a la causa de la construcción nacional, lo que requiere que todo el Partido, el pueblo y el ejército se unan, continúen innovando el pensamiento, tengan una alta determinación política, pronostiquen y respondan con prontitud a todas las situaciones”.



Para lograr estos objetivos, se requieren muchos factores. Como dijo el secretario general del PCV, Nguyen Phu Trong: "El camino por delante todavía está lleno de dificultades, desafíos y oportunidades entrelazadas y condiciones favorables. Podemos despertar nuestro potencial y convertirlo en un gran recurso para construir y defender el país o no, todo depende en la voluntad, la determinación de todo el Partido y de cada ciudadano vietnamita".

Entonces, en este momento, la lección de la histórica victoria de Dien Bien Phu sigue siendo relevante, recordando que junto con la sabia dirección del Partido y el Estado, la gran unidad de todo el Partido, el ejército y el pueblo, el patriotismo es un factor extremadamente importante para hacer realidad las aspiraciones de construir un país poderoso, un pueblo próspero y una sociedad justa, democrática y progresista. Esa aspiración es tan sagrada y poderosa como la voluntad nacional de independencia, paz y reunificación en el siglo XX./.