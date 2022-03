Hanoi (VNA)- La aerolínea vietnamita Vietjet Air reabrirá rutas y aumentará frecuencias a partir de este mes, para satisfacer la demanda de los turistas en el verano.Representantes de la empresa dijeron que además de los vuelos de Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi a Phu Quoc, Vietjet elevará la oferta para las rutas de Nha Trang, Da Nang, Da Lat, Hue, Thanh Hoa y Vinh a esta isla, con frecuencia de cuatro a siete rutas a la semana.En consecuencia, a partir del 27 de marzo, se operarán tres-cuatro vuelos por semana para la ruta de Nha Trang a Thanh Hoa, Vinh, Da Nang y Can Tho.Los viajes de Da Nang con Da Lat, Buon Me Thuot y Can Tho se explotarán con una frecuencia de tres, cuatro y siete vuelos de ida y vuelta desde el mismo día.Para las rutas que conectan Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang con otras provincias y ciudades, se utilizarán los aviones A330 y A331.Además, Vietjet reabrirá los vuelos internacionales a Japón, Corea del Sur, Tailandia, Singapur, Taiwán (China), Malasia, India e Indonesia./.