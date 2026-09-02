Vietnam: 40 años de logros históricos del Doi Moi

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Vietnam es un miembro activo, proactivo y altamente responsable de las organizaciones internacionales. En la foto: la ceremonia de bienvenida a la Unidad de Ingeniería Militar N.º 2 a su regreso a Vietnam tras completar con éxito su misión con la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA) (28 de septiembre de 2024). (Fuente: VNA)
Vietnam es un miembro activo, proactivo y altamente responsable de las organizaciones internacionales. En la foto: la ceremonia de bienvenida a la Unidad de Ingeniería Militar N.º 2 a su regreso a Vietnam tras completar con éxito su misión con la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA) (28 de septiembre de 2024). (Fuente: VNA)
Vietnam es un miembro activo, proactivo y altamente responsable de las organizaciones internacionales. En la foto: Vietnam envía fuerzas militares y policiales para participar en labores de socorro y brindar asistencia humanitaria a las víctimas del terremoto en el estado de La Guaira, Venezuela (junio de 2026). (Fuente: VNA)
Vietnam es un miembro activo, proactivo y altamente responsable de las organizaciones internacionales. En la foto: Vietnam envía fuerzas militares y policiales para participar en labores de socorro y brindar asistencia humanitaria a las víctimas del terremoto en el estado de La Guaira, Venezuela (junio de 2026). (Fuente: VNA)
La transformación digital desempeña un papel crucial en el desarrollo del país en la nueva era. En la imagen: trabajadores de la fábrica Bong Sen (Grupo Nestlé Vietnam) operan la línea de producción utilizando un panel de control automatizado. (Fuente: VNA)
La transformación digital desempeña un papel crucial en el desarrollo del país en la nueva era. En la imagen: trabajadores de la fábrica Bong Sen (Grupo Nestlé Vietnam) operan la línea de producción utilizando un panel de control automatizado. (Fuente: VNA)
La línea de ferrocarril urbano Cat Linh - Ha Dong (Hanoi) es la primera línea de este tipo en el país y se ha convertido en un medio de transporte diario fiable para los habitantes de la capital. (Fuente: VNA)
La línea de ferrocarril urbano Cat Linh - Ha Dong (Hanoi) es la primera línea de este tipo en el país y se ha convertido en un medio de transporte diario fiable para los habitantes de la capital. (Fuente: VNA)
La transformación digital desempeña un papel crucial en el desarrollo del país en la nueva era. En la foto: niños y jóvenes de la zona fronteriza de Huong Phung (Quang Tri) acceden a la inteligencia artificial, la programación, las disciplinas STEM/STEAM, la robótica y diversas experiencias tecnológicas prácticas y estimulantes. (Fuente: VNA)
La transformación digital desempeña un papel crucial en el desarrollo del país en la nueva era. En la foto: niños y jóvenes de la zona fronteriza de Huong Phung (Quang Tri) acceden a la inteligencia artificial, la programación, las disciplinas STEM/STEAM, la robótica y diversas experiencias tecnológicas prácticas y estimulantes. (Fuente: VNA)
El sistema educativo está experimentando una reforma integral y sustancial. En la foto: Vietnam gana dos medallas de oro en la tercera Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial (IOAI), celebrada en Astaná (Kazajistán), con la participación de 108 equipos (agosto de 2026). (Fuente: VNA)
El sistema educativo está experimentando una reforma integral y sustancial. En la foto: Vietnam gana dos medallas de oro en la tercera Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial (IOAI), celebrada en Astaná (Kazajistán), con la participación de 108 equipos (agosto de 2026). (Fuente: VNA)
La industria de la salud se ha desarrollado tanto en escala como en calidad. En la foto: La cirugía robótica crea nuevos pasos en el tratamiento del cáncer en el Hospital K, Hanoi. (Fuente: VNA)
La industria de la salud se ha desarrollado tanto en escala como en calidad. En la foto: La cirugía robótica crea nuevos pasos en el tratamiento del cáncer en el Hospital K, Hanoi. (Fuente: VNA)
La cultura ha sido preservada y desarrollada. En la foto: “Nha nhac” (música de la corte real vietnamita) de Hue, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el 7 de noviembre de 2003. (Fuente: VNA)
La cultura ha sido preservada y desarrollada. En la foto: “Nha nhac” (música de la corte real vietnamita) de Hue, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el 7 de noviembre de 2003. (Fuente: VNA)
Vietnam figura constantemente entre los países con un alto crecimiento económico. En la foto: el Puerto Internacional Gemalink, en Ba Ria-Vung Tau, es un puerto marítimo estratégico para la industria, el comercio y la integración global. (Fuente: VNA)
Vietnam figura constantemente entre los países con un alto crecimiento económico. En la foto: el Puerto Internacional Gemalink, en Ba Ria-Vung Tau, es un puerto marítimo estratégico para la industria, el comercio y la integración global. (Fuente: VNA)
Vietnam es un miembro activo, proactivo y altamente responsable de las organizaciones internacionales. En la foto: el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pronuncia un discurso en la ceremonia comemorativa al 30.º aniversario de la adhesión del país a la ASEAN en Yakarta, Indonesia (marzo de 2025). (Fuente: VNA)
Vietnam es un miembro activo, proactivo y altamente responsable de las organizaciones internacionales. En la foto: el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pronuncia un discurso en la ceremonia comemorativa al 30.º aniversario de la adhesión del país a la ASEAN en Yakarta, Indonesia (marzo de 2025). (Fuente: VNA)
Representantes de los 54 grupos étnicos participan en el gran desfile conmemorativo del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional (2 de septiembre de 2025). (Fuente: VNA)
Representantes de los 54 grupos étnicos participan en el gran desfile conmemorativo del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional (2 de septiembre de 2025). (Fuente: VNA)
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Vietnam: 40 años de logros históricos del Doi Moi

Cuatro décadas después de que el Partido Comunista de Vietnam iniciara el proceso de “Doi Moi” (Renovación) en su VI Congreso Nacional (1986), el país ha logrado éxitos enormes y de gran trascendencia histórica, impulsando profundas transformaciones en todos los sectores. Tras emerger de una economía que enfrentaba numerosos desafíos, Vietnam ha avanzado de manera constante aprovechando sus fortalezas internas, integrándose proactivamente en la comunidad global y elevando continuamente su prestigio internacional.

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#Vietnam #Doi moi #renovación #economía

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