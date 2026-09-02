Vietnam: 40 años de logros históricos del Doi Moi

Cuatro décadas después de que el Partido Comunista de Vietnam iniciara el proceso de “Doi Moi” (Renovación) en su VI Congreso Nacional (1986), el país ha logrado éxitos enormes y de gran trascendencia histórica, impulsando profundas transformaciones en todos los sectores. Tras emerger de una economía que enfrentaba numerosos desafíos, Vietnam ha avanzado de manera constante aprovechando sus fortalezas internas, integrándose proactivamente en la comunidad global y elevando continuamente su prestigio internacional.