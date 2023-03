Foto de ilustración (Fuente: nhandan.vn)

Hanoi (VNA)- La Guardia Costera de Vietnam ha superado numerosas dificultades y colaborado con las localidades y las fuerzas competentes en la implementación sincrónica de las medidas contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), con el fin de levantar la advertencia de “Tarjeta Amarilla” impuesta por la Comisión Europea (CE) al sector acuícola nacional.



El teniente coronel Nguyen Van Hoc, comandante de un equipo de patrulla, dijo que su equipo consta de siete barcos. Son responsables de realizar patrullas e inspecciones y garantizar el cumplimiento de la ley en aguas adyacentes, instando a los pescadores a no violar las regulaciones IUU.



Dijo que antes del Año Nuevo Lunar (Tet) de 2023, las aguas fronterizas bajo la gestión de su equipo solo eran frecuentadas por entre 20 y 40 barcos pesqueros. Sin embargo, después de los días feriados, ha habido un promedio de 70 a 150 por día viniendo para pescar mariscos.



Durante el tiempo pico contra IUU, la flota aumentó las patrullas, especialmente de las 4:00 a las 10:00 y de las 16:00 a las 22:00, cuando era más probable que los barcos de pesca cruzaran a aguas extranjeras para pescar mariscos, reveló.

Mientras tanto, la divulgación de informaciones se considera como una de las principales medidas encaminadas a mejorar la conciencia sobre el tema e impulsar la participación del todo sistema político en la lucha contra IUU.

En concreto, el Comando de la Guardia Costera de Vietnam dirigió a las unidades concernientes a llevar los contenidos de propaganda al respecto en la implementación de los programas culturales.

Las labores de la propaganda han contribuido a elevar los conocimientos y la responsabilidad de los pescadores sobre el cumplimiento de las leyes de pesca.

Actualmente, se registra una disminución considerable de las violaciones deliberadas de IUU, especialmente la pesca en las aguas extranjeras./.