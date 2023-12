Hanoi (VNA) – El viceministro vietnamita de Ciencia y Tecnología Bui The Duy llamó a Estados Unidos a apoyar el desarrollo de infraestructura de alta tecnología en Vietnam.El funcionario hizo la sugerencia en una recepción la víspera para una delegación empresarial del Consejo Empresarial EE. UU.-ASEAN (USABC), encabezada por el vicepresidente senior y director general regional de USABC, Brian D.McFeeters, y el director ejecutivo del Consejo de Políticas Globales y Asuntos Gubernamentales, Asia Pacífico, Seow Hiong Goh.En el encuentro, Bui The Duy dijo que Vietnam está prestando atención al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) desde la investigación y el desarrollo, los recursos humanos y la infraestructura, junto con las políticas de gestión.Pidió a la delegación empresarial estadounidense que participe en debates sobre áreas de interés mutuo, como la inteligencia artificial, la infraestructura tecnológica, la alta tecnología y la propiedad intelectual.Vietnam aplica los mayores incentivos a las empresas que operan en el campo de la alta tecnología, con apoyo a la tecnología, productos prioritarios y negocios de alta tecnología, señaló.En la recepción, McFeeters reiteró que Vietnam es un mercado importante en la promoción del desarrollo económico digital, por lo que las empresas de la delegación quieren participar en la economía digital en el país.Mientras tanto, Goh dijo que aunque Vietnam no tiene una política específica sobre IA, muchas empresas vietnamitas ya están desarrollando productos de IA, como FPT AI, TPS AI, Zalo AI y VinAI Research.Por lo tanto, resulta necesario que el país del Sudeste Asiático construya y complete un corredor legal apropiado para las aplicaciones de IA, afirmó.En esta ocasión, las dos partes también hablaron sobre la estrategia de transformación digital de Vietnam y el programa de desarrollo socioeconómico digital en 2024 en relación con el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, la mejora de la resiliencia del país a las fluctuaciones de la economía global y el desarrollo de tecnologías emergentes como la computación en la nube e IA./.