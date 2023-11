Panorama de la conferencia (Foto: MICV)

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Información y Comunicación de Vietnam (MICV) coordina con las agencias relevantes para prevenir y eliminar los grupos que publican noticias negativas y proteger a los niños en el ciberespacio.Durante una conferencia de prensa periódica de la cartera, el director del Departamento de Radiodifusión, Televisión e Información Electrónica, Le Quang Tu Do , informó sobre soluciones para proteger a los usuarios, especialmente a los niños en el entorno virtual.El representante del MICV advirtió acerca de los riesgos de que las herramientas de inteligencia artificial (IA) afecten a los niños, entre ellos, información inapropiada para su edad, actos violentos y efectos psicológicos y conductuales.Aconsejó a los padres utilizar aplicaciones específicas para niños cuando les permitan participar en el ciberespacioTambién, el funcionario asesoró a organizaciones e individuos sobre seguridad de la información en el uso de aplicaciones de inteligencia artificial, así como en la compra de likes y ticks verdes.Por otra parte, el departamento coordinó con las plataformas transfronterizas para prevenir y eliminar 43 de los 47 grupos negativos que enseñan sobre formas de no pagar deudas.En respuesta a una pregunta acerca de que Facebook permitía recientemente a los usuarios publicar anuncios, comprar likes y ticks verdes, Le Quang Tu Do aclaró que las agencias de gestión estatales no intervienen en las operaciones comerciales, a menos que las plataformas transfronterizas violen la ley y emitan información maliciosa, causando daño a los usuarios.En cuanto a la gestión del comportamiento cultural en el ciberespacio , el MICV coordina con los ministerios y ramas en implementar una serie de soluciones para mejorar conciencia de la gente en las redes sociales.Con anterioridad, el ministerio publicó un manual de conducta en el ciberespacio y construyó una "Campaña de Noticias", con el objetivo de combatir las noticias falsas y mejorar la cultura cibernética en Vietnam./.