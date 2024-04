Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) Ahora es el mejor momento para que Vietnam implemente plenamente las tareas destinadas al levantamiento de la “tarjeta amarilla” de la Comisión Europea sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).Después de seis años de aplicar la ciencia y la tecnología, junto con los esfuerzos para superar las dificultades, la industria pesquera vietnamita espera cosechar dulces frutos.Al acompañar a las localidades nacionales en la lucha contra la IUU, la provincia sureña de Ba Ria - Vung Tau también ha hecho muchos esfuerzos para concienciar a los pescadores sobre el cumplimiento de la ley cuando realizan las actividades en el mar.Según el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Ba Ria - Vung Tau, el número de barcos pesqueros que violan la pesca ilegal ha disminuido drásticamente en comparación con los tiempos pasados.Específicamente, desde el momento que la provincia firmó un reglamento para coordinar con las fuerzas de aplicación de la ley en el mar en 2022, la cifra de casos de violación de las reglas en el campo se ha visto reducida significativamente, señaló.Además, otro ejemplo típico es que la implementación de regulaciones contra la IUU en la ciudad de Vung Tau ha logrado avances claros. Se trata de una de las localidades con mayor capacidad de explotación pesquera en la provincia al ocupar más del 40% del volumen y 37% del total de la capacidad de explotación acuática de los barcos.A través de encuestas, pescadores en el distrito de Long Dien, Ba Ria - Vung Tau, dijeron que la pesca ilegal causará graves consecuencias para la vida y propiedades de las personas, por lo que han cambiado sus planes de explotación.Se espera que el despliegue de una serie de soluciones en el combate desde el nivel central hasta el local, incluso por parte de los pescadores después de incidentes en la práctica, contribuya al trabajo de levantar la tarjeta amarrilla de la Comisión Europea, impuesta al sector acuático de Vietnam.Estos esfuerzos también fueron muy apreciados por el embajador y jefe de la delegación de la Unión Europea (UE) en Vietnam , Julien Guerrier, quien expresó grandes esperanzas en el avance de la nación indochina en la gestión de los buques pesqueros.Durante un encuentro de trabajo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural recientemente, el embajador formuló votos por que la Comisión Europea pronto levente la llamada tarjeta amarilla.Mientras el ministro de la cartera, Le Minh Hoan, reiteró que el levantamiento de la tarjeta amarilla no sólo constituye un requisito urgente de Vietnam, ya que ayuda a desarrollar la industria de acuicultura y explotación pesquera de manera sostenible, sino que también contribuye a mantener la reputación del país en el ámbito internacional./.