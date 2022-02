Hanoi (VNA)- La selección nacional de fútbol sub-23 de Vietnam avanzó a la final del Campeonato de la categoría del Sudeste de Asia 2022, al vencer a su similar de Timor Leste en una tensa tanda de penaltis en el partido efectuado en Camboya.Al enfrentar la semifinal del torneo, la escuadra vietnamita afrontó muchas dificultades debido a que siete de sus jugadores dieron positivo al COVID-19 y no pudieron participar.Por tal motivo, el equipo vietnamita optó por jugar lento en su campo y atacar por las bandas para desplegar su juego ofensivo.Frente a la férrea resistencia de los jugadores de Timor Leste, que defendían en ocasiones al límite del reglamento, los vietnamitas no pudieron crear muchas ocasiones claras y el choque terminó con empate 0-0 en los primeros 45 minutos.La falta de gol en la primera mitad del partido hizo que el entrenador Dinh The Nam decidiera acelerar el juego de sus pupilos al comienzo de la segunda mitad, mientras que en el otro lado, el rival apostaba decididamente por defender la paridad en el marcador para llegar a la lotería de los penaltis.En los últimos minutos, las dificultades se acumularon para la selección vietnamita cuando el entrenador The Nam se quedó sin opciones en el banquillo para refrescar su once y se vio obligado a colocar al portero Liem Dieu como delantero para reemplazar al lesionado Tien Dat.