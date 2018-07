El coronel general To Lam, ministro de Seguridad Pública de Vietnam (D) y el director general del Ministerio de Seguridad Pública de Israel, Moshe Edri (Fuente: VNA)

Hanoi, 03 jul (VNA) - Los Ministerios de Seguridad Pública de Vietnam e Israel deben aumentar el intercambio de información y experiencia en la prevención y la lucha contra la delincuencia, especialmente el crimen transnacional, señaló hoy el coronel general To Lam, ministro de Seguridad Pública del país indochino.Al recibir hoy en esta capital al director general del Ministerio de Seguridad Pública de Israel, Moshe Edri, To Lam sugirió que las dos carteras amplíen la cooperación en ciberseguridad, lucha contra incendios, actividades de rescate, capacitación del personal y ciencia-tecnología.El ministro vietnamita destacó la importancia de la visita de la delegación israelí a su país, ya que las dos naciones celebran este año el aniversario 25 del establecimiento de sus relaciones diplomáticas (12 de julio).Esta actividad es también un paso de avance para realizar un acuerdo de cooperación binacional firmado en 2016 para prevenir y combatir el crimen transnacional, agregó To Lam.A su vez, Edri afirmó que continuará haciendo todo lo posible para promover el desarrollo de las relaciones de cooperación entre Israel y Vietnam en general, y entre los dos ministerios de Seguridad Pública en particular.El mismo día, el director general del Ministerio israelí de Seguridad Pública, Moshe Edri, se entrevistó con el coronel general Nguyen Van Thanh, viceministro de Seguridad Pública de Vietnam.-VNAVNA- SOC