Pesca en Kien Giang, centro de Vietnam (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El gobierno de Vietnam emitió recientemente un decreto que regula la asignación de las determinadas áreas marinas a organizaciones e individuos, con el fin de explotar y utilizar los recursos marinos del país.

El decreto regula la asignación de ciertas áreas marinas a organizaciones e individuos para su utilización, de acuerdo con los documentos oficiales emitidos por las agencias estatales competentes.

Para los proyectos de inversión con un período de implementación superior a 30 años y aprobados por los organismos estatales, el decreto decide que el plazo de la asignación pueda superar los 30 años pero no exceder la duración de la inversión.

Salvo el caso anterior, el límite de tiempo para la asignación de aguas marinas se considera para cada caso específico, a partir de ciertas condiciones pero sin exceder los 30 años. El tiempo puede extenderse varias veces, en cada ocasión no más de 20 años. En este caso, los documentos deben mantenerse válidos para la consideración de la extensión del uso marítimo.

El decreto también indica los derechos y obligaciones de las organizaciones y personas adscritas a las aguas marinas, entre los cuales tienen derecho de explotar y usar los recursos naturales del mar según las normativas, proponer enmendar la decisión de asignación o devolver las zonas asignadas, utilizar los datos e informaciones relacionados con el mar de Vietnam, ser compensados en caso que el derecho sobre las aguas se revoque para su uso en defensa, seguridad e interés nacional, y presentar denuncias en caso que se violen sus derechos e intereses legítimos.

Por otra parte, tienen obligaciones de utilizar las aguas marinas de manera correcta según las normas especificadas en la decisión, no invadir el mar ni afectar la planificación aprobada, no violar la defensa, seguridad, soberanía e interés nacional, no contaminar ni destruir el mar y el ecosistema marino, informar sobre el uso de las aguas marinas asignadas una vez al año a la autoridad estatal competente, y no proporcionar las informaciones sobre áreas marinas en contravención de la ley.

El decreto también especifica que las organizaciones e individuos solo pueden utilizar el área marina después de cumplir con todas las obligaciones financieras prescritas, notificar a los órganos estatales competentes antes de proceder a las aguas marinas, y no podrá ceder el derecho a utilizar el área marítima asignada, acatar la decisión de devolver el área marítima del país, entre otras obligaciones./.