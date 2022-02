Hanoi (VNA)- La selección nacional de fútbol sub-23 de Vietnam chocará mañana con su similar de Tailandia en el marco del grupo C del Campeonato sub-23 del Sudeste de Asia 2022, según fuentes oficiales.Sin embargo, con los resultados de las pruebas rápidas del COVID-19 efectuadas el 20 de febrero, el equipo vietnamita enfrenta una situación difícil en términos de jugadores, seis de los cuales son sospechosos de haber contraído el coronavirus.Con anterioridad, los organizadores del torneo enviaron un equipo médico para realizar pruebas PCR a cuatro futbolistas que compartieron habitación con un infectado.Actualmente, la selección sub-23 de Vietnam cuenta con solo 18 jugadores con resultados negativos para el virus SARS-CoV-2.Con una victoria 7-0 sobre Singapur, Vietnam lidera temporalmente el grupo C, con tres puntos.Tailandia también comparte esa puntuación, pero sigue siendo superado por Vietnam en términos de diferencia de goles.Al evaluar a la selección de Tailandia, el entrenador Dinh The Nam dijo que los jugadores de ese país, aunque son jóvenes, siguen siendo una potencia en el Sudeste Asiático, por lo que las posibilidades de ganar para ambos equipos son parejas./.